Luke Rockhold reage à derrota no BKFC 41: ‘Ainda não terminei. Algumas luvas seriam legais, no entanto’

Luke Rockhold não está aposentado, mas pode não estar de volta à luta após sua derrota no BKFC 41 para Mike Perry.

O ex-campeão peso-médio do UFC disse aos fãs que poderia “tirar os nós dos dedos nus da lista” depois que uma lesão brutal na boca encerrou sua luta com Perry na luta principal do pay-per-view de sábado.

Rockhold deu a Perry seus adereços para tiros de quebrar os dentes em sua boca em suas duas rodadas juntos. Ele disse que uma “barba” ou “boca melhor” poderia ter prolongado sua noite.

“É uma pena que tenha terminado assim”, disse ele.

O árbitro Dan Miragliotta acenou para a luta na marca de 1:15 do segundo quadro depois que Rockhold olhou para ele e sinalizou que algo estava errado com sua boca; seu lábio inferior parecia mal cortado.

Mais tarde, o presidente do BKFC, David Feldman, explicou que Rockhold não foi capaz de continuar porque seus “dentes ficaram muito estragados”.

Fotos da luta revelaram sérios danos aos dentes superiores da frente de Rockhold.

Fotos de Phil Lambert

No vídeo do ex-lutador do UFC, um deles está faltando um pedaço sério, deixando um resquício irregular.

A derrota de Rockhold marcou um revés em sua carreira pós-UFC, que começou depois que ele foi dispensado da promoção em uma derrapagem de 1-4 que culminou com uma derrota por decisão para Paulo Costa no UFC 278. Durante esse tempo, Rockhold se afastou do esporte por três anos enquanto contemplava seu futuro após uma derrota por nocaute para Jan Blachowicz no UFC 239.

Depois de sua última derrota, Rockhold disse que não terminou de lutar – mas da próxima vez, ele quer alguma proteção para suas mãos.

Aqui está a declaração completa de Rockhold: