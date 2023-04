Luke Rockhold sobre confronto entre BKFC e Mike Perry: ‘Acho que esse garoto de merda não entende’

Luke Rockhold é o primeiro a admitir que teve dúvidas iniciais quando o Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) o abordou com uma oferta de agente livre.

Então ele mergulhou fundo no negócio e percebeu o que o BKFC realmente estava propondo: a liberdade.

O ex-campeão dos médios do UFC fará sua estreia no boxe no dia 29 de abril contra Mike Perry no evento principal de cinco rounds e 185 libras do BKFC 41. Rockhold é um dos dois ex-campeões do UFC a fazer sua estreia promocional em o cartão, ao lado de Eddie Alvarez. Falando ao MMA Fighting, Rockhold disse que o contrato é para uma luta e não o impede de buscar oportunidades em outros lugares, como MMA ou lutas de boxe.

“É uma oferta que não pude recusar – e ainda sou um agente livre”, disse Rockhold em A Hora do MMA. “Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza de onde estamos e onde vamos mantê-la. BKFC, eu sou leal a eles, com certeza, se ficarmos nesse espaço. Mas este é um acordo de luta de um mandato e eles me deram uma luta com Mike Perry como o evento principal para esta luta inovadora. Eu amo isso. Mike Perry, ele é um cachorrinho. Eu gosto do que está na minha frente e gosto do oponente e gosto da porra do palco e é fodidamente novo, é diferente e é desafiador. É assustador pra caralho e divertido pra caralho, e eu adoro isso. Isso é lutar.

“É direto para as raízes da luta, e é tão fodidamente puro. Há algo sobre isso, você tem que pensar de forma diferente. É um jogo diferente e está de volta onde tudo começou para a maioria de nós. Acho que qualquer um dos primeiros dias de luta era um lutador de rua. Todos esses novos garotos são lutadores de MMA agora, eles cresceram nisso agora. Mas muitos de nós crescendo, todos nós começamos no jogo. Então, estou tornando isso o mais real possível. Apenas trazendo de volta.

Rockhold, 38, tem sido um crítico vocal do UFC desde a época de sua luta no UFC 278 contra Paulo Costa, falando abertamente sobre a necessidade da organização de melhorar as condições de seus atletas em relação à saúde, pagamento de lutadores, contratos restritivos e muito mais . Rockhold se aposentou brevemente do MMA após sua derrota para Costa, mas acabou mudando de ideia vários meses depois, solicitando e recebendo sua liberação do UFC para chegar ao mercado aberto.

Ex-campeão dos médios do Strikeforce e do UFC, Rockhold competiu em algumas das maiores promoções do MMA. Perguntado se ele deve ganhar mais por sua estreia no BKFC do que ganhou pela luta contra Costa, Rockhold apenas sorriu e riu da pergunta.

“Eles cuidam dos lutadores, cara”, disse Rockhold. “Eles cuidam das pessoas e dão o que você vale, com certeza. E estou feliz por entrar lá. Estou feliz por treinar.”

Rockhold observou que existem outras oportunidades no espaço dos esportes de combate que ele também está explorando. Ele também gostou da chance de garantir seus próprios patrocinadores no ringue depois de ter sido impedido de fazê-lo durante a maior parte de sua corrida no UFC de 2015 em diante.

“É incrível a liberdade que eles dão”, disse Rockhold sobre o BKFC. “Você pode realmente fazer sua própria merda, viver sua própria vida. Não seja um escravo de merda.

“Então, cansei de ser um escravo do caralho e estou animado para fazer parceria com Bare Knuckle e fazer isso, dar aos fãs [what they want]. Eu acho que isso traz o melhor de um lutador também, quando você não está escravizado nessa merda, quando você sabe que está lutando por si mesmo e por seu próprio valor e pelo que você pode valer.”

Rockhold não é a primeira estrela conhecida dos esportes de combate a testar suas habilidades no boxe sem luvas. Uma variedade de ex-lutadores do UFC, de Perry a Paige VanZant a Ben Rothwell, mergulharam nas águas do boxe, assim como ex-campeões de boxe, como Paulie Malignaggi e Austin Trout, todos com vários graus de sucesso.

É um desafio que Rockhold está animado para enfrentar quando o dia 29 de abril chegar.

“Você precisa condicionar suas mãos, com certeza, um pouco mais”, disse Rockhold. “Minhas mãos têm sido tão boas por tantos anos. Eu luto há 20 anos, então nunca tive problemas com minhas mãos recentemente nos últimos 10 a 15 anos, então estou confiante em minhas mãos. Eu ainda vou fazer o que tenho que fazer para fortalecer isso.

“Minhas pernas sofreram um pouco, então é bom focar apenas no boxe, que faço desde que me aposentei. Esse foi o bastão grande, foi apenas o meu corpo que simplesmente não aguenta a luta livre. A avenida do boxe é divertida e emocionante, é nova. E sim, tentando entender o jogo de nuckle knuckle, é um pouco diferente, com certeza.

“Mas acho que posso tirar vantagem do meu trabalho de clinch, tirar proveito do meu comprimento, tirar proveito do meu tamanho”, continuou Rockhold. “Eu não acho que esse filho da puta [Perry] entende – eu sou grande e bato forte. Eu sei que é um jogo diferente, como ele vai abordá-lo, mas estou muito confiante em minhas habilidades aqui e em como posso encontrar meus pontos.