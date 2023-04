Luke Rockhold: UFC bem-sucedido porque ‘todos esses filhos da puta são sim homens’, precisamos de mais lutadores como eu e Francis Ngannou

Quando Luke Rockhold anunciou sua aposentadoria em agosto passado, havia uma miríade de fatores que contribuíram para essa decisão. Mas estar preso a um contrato de longo prazo com o UFC desempenhou pelo menos alguma parte para pendurar as luvas.

No final das contas, foi uma pausa de curta duração, porque Rockhold acabou garantindo sua liberação do UFC. Em seguida, ele anunciou seus planos de voltar à ação nas competições sem luvas com sua primeira luta marcada no BKFC 41 no sábado.

Olhando para trás, o veterano de 38 anos admite que suas razões para chamá-lo de carreira vão além de seu relacionamento com o UFC. Mas isso também foi definitivamente um fator determinante na época.

“Estar fechado com eles, e o que eles estavam oferecendo, e o que estava na mesa, e ter que trabalhar de volta em suas fileiras em seus termos, eu não queria fazer isso”, disse Rockhold sobre o UFC on O lutador contra o escritor. “Isso não é divertido para mim. Eu já estive lá. Eu fui o campeão do UFC. Já fui campeão do Strikeforce. O que vem a seguir?

“Quero novos objetivos. Eu quero novos desafios. Nunca se sabe. Enquanto meu corpo estiver indo na direção que está indo agora, tudo pode acontecer. Eu poderia voltar lá, desde que fosse nos meus termos. Mas conquistar outro mundo agora mesmo é o que eu busco. Mais montanhas para escalar, mais coisas para fazer. É para isso que estou aqui. Eu gosto de lutar. Lutar porra me dá vida.”

Assim que atingiu a agência gratuita, Rockhold foi capaz de procurar vários pretendentes e tomar uma decisão com base no que queria. Os termos desses acordos também estavam muito mais alinhados com o que ele sempre quis – ele sentiu que manteve o poder como atleta em vez de entregar sua carreira ao UFC, onde sentiu que não havia outra escolha a não ser ficar preso por mais tempo. contratos.

Com a chance de um novo começo, Rockhold espera que seus resultados no ringue mostrem o quão rejuvenescido ele está se sentindo agora que não está mais sob o controle do UFC.

“Eu estava preso a um contrato, muitos contratos diferentes”, disse ele. “É um contrato para o outro, mas sempre há acordos de longo prazo, e nem sempre é a melhor energia, o melhor cenário quando você está lutando [and] quando vocês estão em conflito um com o outro. Você está lutando em seus termos e contracheques. Então, sendo um agente livre, é uma história diferente. Sendo sua própria promoção. Ser capaz de lutar em seus próprios termos e escolher seus contracheques, escolher suas lutas. Como deveria ser, como é o jogo de luta.

“Se você está no topo do jogo, deve poder escolher onde trabalhar junto com um promotor para encontrar o adversário, para encontrar o contracheque que você quer, que te deixa feliz, que te dá vontade de lutar. Aí você vai pegar os melhores lutadores, a melhor luta daquele lutador. Lutar é isso. Não ser escravizado por uma empresa e lutar em seus termos, quem eles querem, pelo que eles querem. Foda-se isso. eu sou grato por [UFC Chief Business Officer] Hunter Campbell me deixando ir e fazer minhas coisas, mas a estrutura não é das melhores.”

Embora os lutadores testando a agência livre não sejam novidade, Rockhold está feliz por haver tantas saídas alternativas onde os atletas podem procurar melhores oportunidades. Ele também elogiou o ex-campeão dos pesos pesados ​​Francis Ngannou por manter suas armas nas negociações do UFC quando ele pediu um acordo mais curto e várias concessões para seu contrato. Quando os dois lados não chegaram a um acordo, ele decidiu se afastar e deixar o UFC.

“Estou fodidamente feliz por Francis”, disse Rockhold. “Francis, ele é um homem de verdade com culhões e pode tomar uma decisão. Há muitos sim homens no mundo. O UFC está onde está hoje porque todos aqueles filhos da puta são sim homens, e eles estão apenas jogando seu jogo, então o UFC vai continuar jogando seu jogo e continuar controlando os lutadores.

“Se não houvesse tantos sim homens, se houvesse mais Francis Ngannous e Luke Rockholds e pessoas que tivessem um par de bolas de merda, teríamos um campo de jogo uniforme. , mas há muitos b ****** no mundo.

Desde que deixou o UFC, Ngannou flertou com várias lutas de boxe em potencial que podem acabar sendo opções altamente lucrativas.

Enquanto isso, Rockhold ficou feliz em receber uma oferta do BKFC que ele diz ser igual ao maior pagamento que já recebeu no UFC.

“É bem ao lado [the biggest payday of my career] na época em que o UFC era comandado por empresários de verdade e eles cuidavam muito bem de mim na retaguarda”, disse Rockhold. “[Former UFC co-owners] Frank e Lorenzo Fertitta, meu cara, eles definitivamente tratam você bem no back-end, e não há mais nada disso desde a aquisição do Endeavor. Eu acho que eles derrubaram aquela empresa para ser justo com os lutadores e todos os outros.

“Sim, isso é muito bom. Isso está no mesmo nível da minha luta pelo título mundial quando o backroom Lorenzo Fertitta era o chefe. Estou feliz por estar aqui, e é disso que se trata.”

Rockhold também está recebendo o tipo de confronto que o deixa animado para lutar novamente com um confronto contra Mike Perry agendado no evento principal do BKFC 41.

Ele pode nem sempre ter a melhor opinião sobre Perry, especialmente ao abordar algumas de suas transgressões fora da gaiola, mas Rockhold sabe que este é o parceiro de dança perfeito para sua estreia sem luvas.

“Mike Perry tem um nível de entretenimento”, disse Rockhold. “Ele tem um pouco de algo para ele, mas ele também é um idiota, também. Para ser capaz de fazer algo assim, não me importa o quão bêbado você esteja, você não vai nocautear um cara tão velho. Eu não me importo com as malditas circunstâncias, então acho que ele é um idiota. Eu acho que ele é divertido em algum sentido. Isso é tudo que eu penso sobre ele.

“Ele traz. O garoto traz para lutar. Eu darei isso a ele. Ele é um lutador de jogo. Ele vai se apresentar. Ele vai apanhar, vai continuar se levantando. Ele vai ficar na sua cara e adivinhe? Eu sou o mesmo filho da puta, mas sou muito maior, sou muito mais forte e bato muito mais forte.

