LULA Surpreende ao Aumentar o Valor do Salário Mínimo Novamente, Recebendo Críticas

Neste ano de 2023, milhões de trabalhadores de todo o país recebem em suas respectivas contas bancárias o valor de R$ 1.302 mensal. Contudo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse em entrevista que o valor do salário mínimo receberia um aumento.

De fato, o petista disse em entrevista à CNN Brasil que já teria acertado o aumento do salário mínimo para a casa dos R$ 1.320. Entre outros pontos, ele também confirmou que já acertou este patamar com os Ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e do Trabalho, Luiz Marinho (PT), bem como com representantes de Centrais Sindicais do país.

Salário Mínimo para 2023: Quando ocorrerá o aumento?

Durante a mesma entrevista, Lula informou que a elevação do salário mínimo ocorrerá em breve. Isso porque, o aumento será oficialmente implementando no dia 1º de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalhador. Logo, a expectativa é que o aumento para R$ 1.320 ocorra no próximo mês.

“Já combinamos com movimentos sindicais, com Ministério do Trabalho, com o ministro Haddad, que vamos, em maio, reajustar para R$ 1.320 o valor do salário mínimo, e estabelecer nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, disse Lula à CNN Brasil.

LULA recebe críticas quanto ao valor do salário mínimo

Por meio de nota, a CUT disse que não está contente com a proposta apresentada por Lula. Informações de bastidores dão conta de que a entidade queria uma elevação para quase R$ 1,4 mil. Ademais, a Confederação disse ainda que o valor do salário mínimo de R$ 1.320 não seria suficiente para compensar todas as perdas do poder de compra dos trabalhadores.

O panorama do salário mínimo

Caso a promessa de Lula se concretize, todo o panorama do salário mínimo poderá ser alterado a partir do próximo ano. Confira na linha do tempo abaixo.

Durante todo o ano de 2022, o salário mínimo foi de R$ 1.212. O aumento em relação ao ano de 2021 não foi real. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decidiu elevar o saldo apenas de acordo com a inflação do ano anterior.

Salário mínimo em 2023 (janeiro – abril)

Entre os meses de janeiro e abril deste ano, o valor do salário mínimo é de R$ 1.302. Este valor foi definido ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado. Ele já representa um aumento real em relação aos R$ 1.212 de 2022.



Todavia, é importante frisar que quando o governo anterior definiu o patamar de R$ 1.302, a ideia não era pagar o aumento real. Como a projeção de inflação foi reduzida, a elevação acabou se tornando real involuntariamente.

Salário mínimo em 2023 (maio – dezembro)

Desde janeiro, a intenção do novo governo era conseguir distribuir o salário mínimo no valor de R$ 1.320. Entretanto, o Ministério da Fazenda decidiu voltar atrás na decisão por considerar que a quantia poderia causar um rombo nas contas públicas.

Considerando agora que o valor só será pago entre os meses de maio e dezembro, a avaliação é de que há espaço no orçamento para turbinar os pagamentos.

Para os próximos anos da nova gestão de Lula, entrará em cena a nova política nacional de valorização. A nova regra ainda não foi oficialmente definida, mas deverá servir de base para 2024, 2025 e 2026. A ideia do governo é elevar o patamar sempre de maneira real.