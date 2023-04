Lutador Juvenil Citado por Agressão por Sucker Punch Após Perder Luta

O jovem lutador que deu um soco no rosto de seu oponente após uma luta no início deste mês foi citado por agressão… TMZ Sports aprendeu.

O Departamento de Polícia de Oak Park nos diz que o aluno da oitava série de 14 anos recebeu oficialmente a citação na quinta-feira … depois que ele admitiu aos policiais que deu um soco em seu colega porque “ele estava com raiva por ter perdido a partida”.

O menino agora enfrenta multas e penalidades dependendo do resultado de uma audiência de adjudicação em Oak Park, Illinois. próximo mês.

Os policiais nos disseram … quando chegaram ao local após a briga, a vítima havia sofrido um sangramento no nariz por causa do tiro barato, mas recusou mais atendimento médico.

A polícia diz que todas as partes cooperaram com a investigação que se seguiu.

Não está claro se o perfurador enfrentará mais disciplina – como uma proibição vitalícia do wrestling – mas a lenda do MMA Chael Sonnen nos disse esta semana que estava esperançoso de que o menino evitaria qualquer tipo de longo tempo longe do tatame.