Machine Gun Kelly comemora 33 anos, sem sinal de Megan Fox

Metralhadora Kelly está comemorando sua 33ª viagem ao redor do sol … e enquanto as fotos de dentro de sua festa parecem bem insanas, o que é mais notável é a ausência de sua noiva Megan Fox – alimentando ainda mais os rumores de que eles podem ser dunzo.

MGK postou algumas fotos de sua festa de aniversário, com a legenda “tenho 32 anos + 🖕🏼” … com uma boa parte de seus amigos presentes enquanto ele soprava as velas – em um bolo com a cara de gato, não menos.

Ela ficou escura no IG um pouco antes de voltar, e negando quaisquer rumores de trapaça que imobilizou MGK com seu guitarrista, Sophie Lloyd .

TMZ divulgou a história, os 2 foram vistos juntos no início deste mês, no entanto – saindo no Havaí com MF em um novo penteado. Não está claro o que está acontecendo nesse relacionamento, mas sabemos que ela não estava com ele em seu grande dia.