MacPonta Agro CONTRATA em CINCO CIDADES

A MacPonta Agro, concessionária John Deere no estado do Paraná, com 24 anos de história, está atrás de novos colaboradores em algumas cidades do estado. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis no Sul do país:

Assistente de estoque – Arapoti – PR – Efetivo;

Assistente Financeiro – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Assistente Técnico – Guarapuava – PR – Efetivo;

Assistente Técnico – Prudentópolis – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Ponta Grossa – PR – Banco de talentos;

Consultor de negócios – Castro l Guarapuava l Irati l Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Consultor de Peças Externo – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Coordenador de Seminovos – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Entregador Técnico – Irati e Prudentópolis – PR – Efetivo;

Gerente estratégico de negócio – Irati – PR – Efetivo;

Técnico Mecânico – Irati – PR – Efetivo.

Mais sobre a MacPonta Agro e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a MacPonta Agro, é interessante frisar que a empresa nasce como uma loja de peças, num barracão de 300 m², com 7 funcionários e o sonho de oferecer as melhores soluções em mecanização, serviços e produtos, sempre ao lado do produtor.

Além disso, com sete lojas, a empresa é responsável por levar soluções em agricultura para 70 municípios e 2,2 milhões de hectares plantados. A MacPonta Agro acredita que a tecnologia existe para simplificar as atividades no campo. E, por isso, está sempre em busca de inovações, contribuindo para alimentar um mundo que cresce a cada dia, sempre ao lado do agricultor.

