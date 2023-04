Mãe de aluno de 6 anos que atirou em professor é acusada de negligência infantil

Agora há um pai sendo responsabilizado por seu filho atirar em alguém na escola … a mãe do menino de 6 anos que atirou em seu professor em uma escola primária da Virgínia foi acusada criminalmente.

Os promotores da Virgínia anunciaram as acusações na segunda-feira, com um grande júri indiciando Deja Taylor com negligência infantil criminosa, além de uma acusação de contravenção de deixar uma arma de fogo de forma imprudente para colocar uma criança em perigo.