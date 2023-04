Mãe de Caitlyn Jenner faleceu aos 96 anos deixando uma pergunta sem resposta

Ester Jenner,A mãe de Caitlyn Jenner faleceu na quinta-feira, aos 14 anos. 96 anos como a atleta olímpica postou em sua conta do Instagram com um sincero adeus. Uma das maiores questões que ficaram por responder foi se ela alguma vez se referiu a Caitlyn como ela, em vez de ele.

Caitlyn Jenner escreveu no Instagram “Estou com o coração partido em anunciar que minha mãe faleceu ontem de manhã, pacificamente,”

Caitlyn Jenner escreveu sobre a morte de sua mãe no Instagram

Jenner continuou “Perder uma mãe é único no sentido de que ela é a única pessoa que me amou durante toda a minha vida”,

O atleta olímpico concluiu: “Sentirei muita falta dela. Ela estava a poucas semanas de completar 97 anos e viveu uma vida plena. Te amo, mãe.”

A postagem sensível tinha um rolo de fotos onde A personalidade de Esther iria saltar fora da imagem quando eles estavam comemorando seu aniversário de 95 anos.

Foram duas fotos em que mais pessoas se juntaram a ela e seu carisma pôde ser percebido a partir sua pose e um grande sorriso.

No momento da postagem, muitas pessoas mostraram apoio a Caitlyn Jenner, incluindo Siggy Flicker, do Real Housewives of New Jersey, que escreveu: “Sinto muito por sua perda. Que você mamãe descanse em paz .”

Caitlyn Jenner recebeu muito apoio em seu post

Erin Elmore, também parou no correio para deixar uma mensagem simples, mas cuidadosa: “Sinto muito por sua perda”.

Esther passou por momentos difíceis depois que quebrou os dois quadris, enquanto isso, Caitlyn escreveu em um post “Visitando minha mãe e ela está indo muito bem depois de quebrar os dois quadris. Ela tem se movimentado – ela é dura”.

Esther falou sobre como estava orgulhosa de Caitlyn, mas se referiu à filha pelo antigo nome de Bruce. “Eu nunca estive tão orgulhoso de Bruce por quem ele é, ele mesmo como pai, como um atleta olímpico, um orador público maravilhoso.“, disse Esther, usando o nome morto de Caitlyn e os antigos pronomes.”Ele inspira entusiasmo nas pessoas. ele é talentoso.”

“Estou mais orgulhoso dele agora do que quando ele subiu naquele pódio e colocou a medalha de ouro no pescoço. Ele merece todo o respeito.” Esther continuou usando pronomes masculinos.