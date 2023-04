Mãe de Mbappé explica por que Kylian respondeu ao vídeo do PSG: Ele me disse que aceitaria as consequências

Kylian Mbappé recentemente postou uma declaração em seus canais de mídia social em resposta a PSGda campanha para renovar os ingressos para a temporada 2023-24.

Foi uma crítica pública do atacante, que considerou que o clube havia focado apenas no próprio Mbappé.

“O PSG é um grande clube e uma grande família, mas não é Kylian Saint-Germain”, escreveu o jogador.

Agora, pouco mais de uma semana depois, Fayza Lamarimãe de Mbappé, explicou o estado de espírito do jogador na altura e as razões da sua reação.

“Ele estava bravo. Ele me ligou, como sempre faz. Quando ele decide fazer algo nas redes sociais, ainda dá tempo de ligar para duas ou três pessoas”, disse ela.

“Compreendi a sua angústia e, ao mesmo tempo, disse-lhe: ‘Agora não é hora de reagir. Não quero esperar. Sei das consequências e vou aceitá-las’”, lembra Fayza Lamari no programa Senat Público.

“Ele disse isso no calor do momento, com o coração. Ele simplesmente respondeu como uma criança que nasceu com a mídia social, todo mundo tem sua própria comunicação”, continuou Fayza Lamar.