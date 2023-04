Mãe de Michael Jackson comparecerá perante um juiz sobre batalha imobiliária

Michael JacksonA mãe de Katherine, supostamente, comparecerá perante um juiz como parte de um julgamento em sua batalha contra o patrimônio dele.

Katherine vai testemunhar no tribunal junto com os executores do espólio de seu falecido filho, John Branca e John McClainque administram a propriedade desde que Jackson faleceu em 2009.

De acordo com RadarOnline.com, em novembro, o espólio enfatizou que “tem uma oportunidade que eles acreditam ser uma vantagem substancial para o espólio e no melhor interesse dos beneficiários”.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009aos 50 anos. A causa oficial da morte foi intoxicação aguda por propofol e benzodiazepínicos.

Isso levou a uma parada cardíaca. Dr. Conrad Murraymédico pessoal de Jackson, foi considerado culpado de homicídio involuntário em 2011 depois de administrar a dose letal de medicamentos para o pop star.

Enquanto isso, o espólio alegou que Jackson estava endividado, mas eles conseguiram melhorar significativamente suas finanças.

“O Espólio estava à beira do colapso, com mais de US$ 400 milhões em dívidas que sobrecarregavam os ativos mais significativos de Michael e pouca ou nenhuma liquidez ou meios para pagar essa dívida”, dizia a moção.

“Através de pensamento criativo, trabalho árduo e conhecimento de negócios – e, é claro, o extraordinário legado criativo de Michael – os Executors transformaram o MJJ Business em uma empresa lucrativa.”

Katherine está ativamente envolvida na administração dos interesses comerciais da família. Ela também esteve envolvida em várias batalhas legais e controvérsias ao longo dos anos, incluindo uma batalha de custódia de alto nível sobre os filhos de Michael Jackson após sua morte.