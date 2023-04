Magscan ABRE CARGOS na região Norte; Veja!

A Magscan, clínica localizada em Manaus que tem como compromisso acreditar no poder da medicina, especialmente no campo do Diagnóstico por Imagem, está atrás de novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre a empresa, confira quais são as vagas disponíveis:

Auxiliar de Ultrassom – Região Norte do Brasil – Manaus – AM – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Manaus – AM – Efetivo;

Recepcionista – Manaus – AM – Efetivo.

Mais sobre a Magscan e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Magscan, é importante ressaltar que, falando um pouco mais sobre a história, a Clínica Magscan surgiu em junho de 1999. Desde o primeiro momento, teve o empenho e a missão de oferecer uma nova opção em realizar exames de diagnóstico por imagens com confiança e qualidade.

Desde então, a trajetória da Magscan tem firmado seu compromisso a cada passo dado com a classe médica e a população, oferecendo o que há de mais moderno em serviços e equipamentos. Isto é, sempre prezando pela qualidade de seus exames e atendimento, a demanda aumentou e a clínica cresceu, em 2005 inaugurou sua unidade localizada no Shopping Millennium.

Por fim, oferecendo os mais diversos exames em Manaus, a Clínica Magscan tornou-se referência no segmento pelo constante aprimoramento de seu corpo clínico, treinamento de seus colaboradores, estando sempre preocupada em acompanhar o desenvolvimento tecnológico e buscando a qualidade e a excelência no atendimento.

