Tiger Woods decidiu abandonar o Augusta Mestres sem esperar pela sua conclusão, depois de ver que a claudicação da perna direita piorou no fim de semana.

O pentacampeão da jaqueta verde sofreu muito na tarde de sábado, durante o que pôde ser disputado do terceiro dia, e acumulou seis abaixo do par após sete buracos, após dois double bogeys consecutivos, algo que não havia acontecido nos 1.735 anteriores buracos que jogou no Augusta National.

bosques já confessou que devido ao acidente de carro que sofreu em Los Angeles em fevereiro de 2021 que quase lhe custou a amputação da perna direita, ele só quer jogar o maior número possível de majors a cada temporada.

O Genesis Invitational, vencido por Jon Rahm dois meses atrás, é o torneio Tigre está pressionando e quer se concentrar em sua família e na tutela esportiva de seu filho charlie.