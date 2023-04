Manchester City x Arsenal: escalações previstas, hora do pontapé inicial, como e onde assistir na TV e online

Ttítulo da Premier League será o foco principal na noite de quarta-feira, já que Cidade de Manchester hospedar Arsenal no Estádio Etihad.

Muitos acham que o destino do título será descoberto no final deste jogo com Arsenal atualmente com uma vantagem de cinco pontos sobre os atuais campeões Cidade. O fator chave é que Cidade tem dois jogos a menos sobre seu adversário, então está em suas próprias mãos proteger sua coroa.

No jogo anterior da Premier League entre os dois times e na partida da FA Cup, foi Cidade que saiu por cima e com eles em muito melhor forma do que Arsenalsão os favoritos à vitória, apesar de estarem em segundo lugar no campeonato.

Prováveis ​​escalações de Manchester City x Arsenal

Não há faltas importantes para Cidade que será uma grande fonte de confiança para Pep Guardiolamas há alguma preocupação Nathan AkeA forma física de Alonso depois que ele sofreu uma lesão na coxa na semifinal da Copa da Inglaterra contra Sheffield United.

A grande questão para Arsenal é que eles vão ficar sem Guilherme Saliba que foi zagueiro titular durante toda a temporada até a lesão nas costas contra Sporting CP na Liga Europa. Takehiro Tomiyasu e Mohamed Elneny ambos estão fora, e Granit Xhaka deveria retornar.

Provável escalação do Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Laporte; Pedras, Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Provável escalação do Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; Branco, Segurando, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Manchester City x Arsenal: Quando começa?

jogo da noite de quarta-feira entre Cidade de Manchester e Arsenal começa às 20:00 GMT, horário local da Inglaterra. Para os telespectadores americanos, a partida começará às 15:00 EST/ 12:00 PST.

Manchester City x Arsenal: onde assistir?

O confronto da Premier League entre Cidade de Manchester e Arsenal acontecerá no Etihad na quarta-feira, 26 de abril.

Para aqueles no Reino Unido, o jogo pode ser assistido no BT Sport 1, enquanto os espectadores nos EUA podem sintonizar via Peacock.