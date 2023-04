Manchester United vence, mas Rashford se machuca antes da eliminatória da Liga Europa

Marcus Rashford saiu mancando com uma aparente lesão na virilha no final da vitória do Manchester United por 2 a 0 sobre o Everton no sábado pela Premier League.

O atacante da Inglaterra fez um gesto para o banco do United dizendo que precisava sair e estava sentindo a região da virilha na perna direita ao deixar o campo aos 81 em Old Trafford.

“Temos que esperar – não parece bem”, disse o técnico do United, Erik ten Hag, sobre Rashford, que marcou 28 gols em todas as competições nesta temporada e é o artilheiro do United.

O United vive uma fase movimentada de jogos, com a equipa a lutar para terminar entre os quatro primeiros do campeonato e também ainda na Liga Europa e na Taça de Inglaterra.

Ten Hag disse que a lesão de Rashford foi “devido ao cronograma”.

“Não pode ser que você jogue três jogos em seis dias”, disse ele, referindo-se ao United jogar contra o Newcastle no último domingo e contra o Brentford na quarta-feira. “Temos que proteger nossos jogadores e todos querem o melhor jogador em campo.

“Todo mundo quer ver um futebol bom e divertido como o de hoje, mas você precisa dos seus melhores jogadores.”

Rashford jogou o jogo completo contra Newcastle e Brentford.