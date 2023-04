Mandado de prisão emitido para Nate Diaz por estrangulamento na rua de Nova Orleans

Nate Diaz agora é um homem procurado na Louisiana … os policiais disseram na tarde de segunda-feira que emitiram um mandado de prisão para o ex-astro do UFC – depois que ele foi visto na câmera sufocando um homem na Bourbon Street.

O incidente aconteceu na noite de sábado, depois que Diaz participou do evento Misfits Boxing 6 em Nova Orleans.

De acordo com Luta de MMAas autoridades disseram que revisaram as filmagens e um mandado de prisão para Diaz por agressão de segundo grau foi finalmente emitido.