Manny Machado foi eliminado com violação do relógio de arremesso, argumenta e é expulso no primeiro inning

Tele da MLB novas regras para a temporada de 2023 estão sendo implementadas pelos árbitros e algumas vezes os jogadores argumentaram suas decisões, levando a algumas expulsões na primeira semana desde Dia de abertura.

Manny Machado foi expulso após discutir sobre o relógio do arremesso

O San Diego Padres jogava contra o Arizona Diamondbacks nesta terça-feira, Manny Machado pegou o prato no primeiro inning e pensou ter pedido tempo quando o relógio marcava oito, mas o árbitro Ron Kulpa não concordou com isso e chamou o stike automático, que resultou em um strikeout.

Machado discutiu com Kulpa e acabou sendo expulso, sendo o primeiro jogador expulso após uma discussão de violação do relógio de arremesso em que o homem da terceira base pareceu chamar o oficial de “idiota”.

Os Padres tinham uma vantagem de quatro corridas no final do jogo, mas acabaram perdendo por 8–6 em um colapso do bullpen após um sólido primeiro início de Yu Darvish na temporada.