Mansão de US$ 15 milhões de Michael Jordan é assaltada e jovem de 18 anos é preso

Michael Jordan A mansão de US$ 15 milhões foi invadida esta semana… e agora, um jovem de 18 anos enfrenta várias acusações, incluindo danos criminais à propriedade.

O Departamento de Polícia de Highland Park respondeu a uma chamada de roubo em andamento de vizinhos no bloco 2700 de Point Lane por volta das 16h10 na terça-feira, 4 de abril, de acordo com Scanner do Condado de Lake & McHenry.