Marinho diz que já há dinheiro para aumento

O aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 já está confirmado e o Governo Federal já sabe de onde tirar o dinheiro para bancar a elevação. Ao menos esta é a avaliação do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). Em entrevista, ele disse que a equipe econômica do Planalto já tem tudo acertado para a aplicação do aumento.

Contudo, ao ser perguntado sobre de onde viria o dinheiro para a elevação do salário mínimo na prática, Marinho desconversou. O Ministro se limitou a dizer que apenas o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), seria capaz de responder a pergunta. Ele disse ainda que não poderia fazer o detalhamento da proposta.

“Essa é uma resposta que Haddad tem que dar. Sei que o dinheiro já existe. Vou delimitar bem para não adentrar a área de um colega ministro que pode ter uma explicação mais refinada para dar”, disse o Ministro do Trabalho durante entrevista ao portal de notícias Uol nesta semana.

“O que eu sei: o presidente Lula não ia anunciar de forma insegura uma situação dessa. Com tranquilidade e serenidade, isso está resolvido junto à área econômica do governo”, completou o Ministro, evitando dar mais detalhes sobre a liberação do aumento do salário mínimo este ano.

O salário mínimo

Atualmente, o valor do salário mínimo no Brasil é de R$ 1.302. Este saldo já representa um aumento de pouco mais de 7% em relação aos R$ 1.212 que eram pagos até o final do ano passado. Seja como for, o presidente Lula (PT), vem dizendo que poderá aplicar uma nova elevação.

Em entrevista concedida à CNN Brasil, Lula disse que o aumento do valor do salário para R$ 1.320 será válido a partir do próximo dia 1º de maio. A data não foi escolhida por acaso. O Governo quer usar o simbolismo do Dia do Trabalhador para fazer o anúncio.

“Já combinamos com movimentos sindicais, com Ministério do Trabalho, com o ministro Haddad, que vamos, em maio, reajustar para R$ 1.320 o valor do salário mínimo, e estabelecer nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, disse Lula.

A entrevista

Ainda na entrevista, o Ministro Luiz Marinho também confirmou que haverá uma mudança na tabela do Imposto de Renda ainda este ano. Ele disse que o Governo vai isentar todos os trabalhadores que ganham até R$ 2,6 mil a partir do dia 1º de maio.

Também em maio, o Governo deverá apresentar o resultado final da chamada Política Nacional de Valorização do Salário mínimo. Um grupo de trabalho está estudando tema. A nova regra que será apresentada vai ser usada na definição dos valores do salário mínimo a partir de 2024.

Na entrevista ao Uol, o Ministro também negou que poderá existir uma debandada de empresas de aplicativo do país, caso exista uma regulamentação deste trabalho no Brasil. Segundo Marinho, as empresas já teriam concordado com a ideia de dar mais direitos aos trabalhadores de app.