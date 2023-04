Marjorie Taylor Greene dobra em ’60 minutos’, democratas são pedófilos

Rep. Marjorie Taylor Greene sentou-se com “60 Minutes” – algo que atraiu a ira de alguns democratas – mas, goste ou não, ela agora tem poder e Lesley Stahl sementes incrédulas quando Greene dobrou sua opinião de que os democratas são um partido de pedófilos.

Greene aponta o dedo para Presidente Biden , alegando que apóia “crianças sendo sexualizadas” ao apoiar cirurgias transgênero. Lesley fica CHOCADA, mas continua perguntando se ela seria capaz de acabar com os xingamentos enquanto lutava – a resposta é irônica.

Lesley também colocou o representante da Geórgia. no local, trazendo um comentário que ela gostou uma vez no Facebook – referindo-se a Nancy Pelosi recebendo uma bala na cabeça – ela nega rapidamente essa interação, alegando que não está envolvida com tudo o que é apresentado em seus canais sociais.