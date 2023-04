Marlon Moraes culpa seus próprios erros por nocautes recentes e promete ‘Ainda tenho o que é preciso’

Marlon Moraes está pronto para um novo começo, já que a temporada 2023 do PFL começa no sábado.

O ex-desafiante ao título do UFC, que por muito tempo foi considerado um peso galo de elite, lutou nos últimos anos, perdendo cinco lutas consecutivas, com sua última vitória vindo em uma decisão dividida sobre José Aldo em 2019. Nessas derrotas, Moraes também sofreu cinco nocautes consecutivos, o que levantou dúvidas sobre sua saúde a longo prazo e capacidade de aguentar socos.

Enquanto Moraes certamente não descarta a preocupação de ninguém por ele, o brasileiro de 34 anos promete que não perdeu um passo de repente. Ele também continua confiante em seu queixo, embora admita ter cometido alguns erros fundamentais, principalmente ao analisar sua última derrota para Sheymon Moraes em sua estreia no PFL.

“Foi uma performance dominante, mas infelizmente, não sei, acho que foi só naquele momento”, disse Moraes ao MMA Fighting. “Você não deve trocar socos. Acabei de trocar socos no início do round.

“Estava muito focado no grappling. Eu estava realmente focado em dominar, e ser pego não era a melhor coisa para mim. Foi uma boa sorte para ele. Aquele era o dia dele.”

No que diz respeito à sua saúde geral, Moraes afirma que nunca se sentiu melhor, especialmente agora que está competindo no pena e não está mais drenando seu corpo para chegar a 135 libras. Ele entende que continuarão a haver dúvidas sobre sua saúde, mas Moraes só pode esperar oferecer uma resposta enfática com sua próxima apresentação.

“As coisas vão acontecer no meu caminho, ‘O que está acontecendo?’ e, ‘Por que ele está perdendo?’ Mas, para ser honesto, quando saí do UFC, era uma nova era”, disse Moraes. “É um novo Marlon, fiz minha primeira luta e foi uma ótima atuação, e acabei sendo pego. Eu perdi. Vamos.

“Perdi meu primeiro, mas ainda estou aqui. Eu ainda tenho o talento. Eu ainda tenho o que é preciso para fazer isso e é assim que estou seguindo em frente. Estou pronto para fazer uma performance e não cometer erros.”

Quando se trata dessa última derrota, Moraes não dá desculpas, mas ainda sente que a diferença se deveu a um erro que cometeu e ao tempo que gostaria de ter tido para continuar, em vez de o árbitro interromper a luta quando ele o fez.

“Estou bem”, disse Moraes. “Fui derrubado na minha última luta e não sou eu que reclamo, mas o árbitro também não me deu tempo. Mas ele venceu. Não quero tirar nada da vitória do cara. Tenho muito respeito pelos meus adversários. Ele ganhou. Não pode tirar nada dele. Mas eu não estava fora. Ele me largou. Tem lutadores que caíram cinco vezes em uma luta e não dá tempo. Eles não me deram tempo.

“A luta logo após a minha luta com Omari Akhmedov na final do PFL, ele foi derrubado talvez sete vezes em uma luta. Eu fui derrubado. Ele veio por cima de mim e eu dominando no chão. Se eu estou dominando no chão e ele me largou e nós estamos no chão, o árbitro tem que ver o que esse cara vai fazer no chão. Mas ele nem me deixou mexer. É o que é.”

Se Moraes quer provar que os pessimistas estão errados, o PFL está dando a ele uma oportunidade de ouro em sua próxima luta, quando ele desafia o campeão dos penas de 2022, Brandon Loughnane, no sábado.

Pode parecer que Moraes está sendo jogado para os lobos, especialmente depois de cinco derrotas consecutivas, mas o veterano brasileiro conseguiu exatamente o que queria ao tentar endireitar seu navio e provar que ainda tem muitas boas atuações.

“Estou lutando com o campeão, o melhor cara que existe”, disse Moraes. “Algumas pessoas preferem o caminho mais fácil, mas eu gosto de lutar e nunca escolho ninguém. Acredito que posso vencer qualquer um no mundo, não importa o que você diga, o que os treinadores digam, não importa o que digam. Acredito que tenho ferramentas e acredito que posso vencer qualquer um. Lutar contra o Brendan é uma grande oportunidade de mostrar isso contra um cara como ele.

“É uma grande oportunidade. Estou chateado. Estou chateado com a minha última luta. Não foi como planejei. Eu cometi um erro e paguei por isso. Estou com fome. Quando você perde, você está na gaiola e deseja poder voltar e consertar o que fez, e é isso que farei a seguir. Estou entrando com essa mentalidade, de não cometer erros e consertar o que fiz antes e vencer a próxima, principalmente contra um cara como o Brendan.”