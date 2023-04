Mars Dune Alpha: NASA constrói área semelhante a Marte para quatro astronautas viverem

EUSe os humanos um dia deixarem a Terra, nosso vizinho, Marte, é o principal lugar onde tentaríamos nos estabelecer novamente. Elon Musk já se prepara para enviar pessoas ao ‘planeta vermelho’ daqui a 10 anos, algo que a NASA levou muito a sério, construindo uma área com as condições do planeta, onde viverão quatro astronautas.

Com quatro quartos pequenos, dois banheiros e muita areia vermelha, a agência espacial norte-americana tentou criar uma instalação que lembra muito o que seria para os primeiros habitantes de Marte construindo esta base em Houston, Texas.

Para alguns, a instalação pode ser uma reminiscência do local onde Matt Damon ficou preso no filme de 2015, ‘The Martian’. Como o astronauta Mark Watney, o personagem damon peças, qualquer ser humano no ‘planeta vermelho’ teria que aprender a cultivar alimentos para sobreviver. Sem dúvida, a coisa mais complicada, já que tudo o que não for trazido da Terra terá que ser criado lá.

É por isso que a casa de 160 metros quadrados da NASA, chamada ‘Mars Dune Alpha’, inclui uma fazenda de cultivo de vegetais. Dispõe ainda de um ginásio, uma sala dedicada a cuidados médicos, uma zona de relaxamento e vários postos de trabalho.

“Não podemos deixá-los andando em círculos por seis horas”, brincou suzanne belldiretor do Laboratório de Performance e Saúde Comportamental da NASA, então eles queriam dar aos astronautas todas as distrações e possibilidades de trabalho.

Em que consiste Mars Dune Alpha?