Marvin Vettori x Jared Cannonier lidera o UFC Vegas 75, Josh Emmett x Ilia Topuria agora é a manchete do UFC Jacksonville em 24 de junho

Marvin Vettori e Jared Cannonier procuram voltar à disputa pelo título com uma luta principal de cinco rounds marcada para o UFC Vegas 75 em 17 de junho.

O presidente do UFC, Dana White, confirmou o novo evento principal durante um anúncio especial na noite de quinta-feira na página da promoção no YouTube. O UFC Vegas 75 acontece no UFC APEX em Las Vegas.

“Ambos os caras são feras absolutas, e o vencedor estará em uma lista muito curta para a próxima disputa de título até 185 libras”, disse White.

Vettori e Cannonier estiveram no topo dessa lista. Vettori lutou duas vezes e perdeu para o atual campeão Israel Adesanya, que recentemente recuperou o cinturão no UFC 287 ao vingar uma derrota por nocaute para Alex Pereira.

Vettori recentemente conquistou uma vitória sobre Roman Dolidze no UFC 286, enquanto Cannonier ficou aquém de Adesanya no ano passado no UFC 276, mas se recuperou com uma recente decisão sobre Sean Strickland no UFC Vegas 66.

Um cartão amarelo relatado anteriormente entre o ex-desafiante ao título interino dos penas Josh Emmett e Ilia Topuria era originalmente esperado para o evento principal do UFC Vegas 75, mas agora servirá como atração principal do card do UFC Jacksonville em 24 de junho, disse White. O executivo do UFC acrescentou que o card principal do UFC Jacksonville irá ao ar na ABC.

Emmett foi parado por Yair Rodriguez no UFC 284 em uma luta pelo cinturão interino. Isso quebrou sua seqüência de cinco vitórias consecutivas, que incluiu vitórias sobre Calvin Kattar, Shane Burgos e Dan Ige. O invicto Topuria derrotou recentemente Bryce Mitchell com um triângulo de mão no segundo round no UFC 282, elevando seu recorde para 13-0 no geral.

“Dois selvagens com poder de nocaute, e essa é uma luta muito divertida na divisão de 145 libras”, disse White.