Masters 2023 Tee Times: programação de TV, emparelhamento e grupos

EUFinalmente chegou a hora do maior golfe torneio do ano, com o Masters 2023 ocorrendo no próximo fim de semana em Augusta National Golf Club.

Esta é a 87ª vez que o prestigiado campo recebe este evento, e a emoção é máxima, especialmente com a bolsa de 15 milhões de dólares.

Scottie Scheffler é o atual campeão e, visto que chega em tão boa forma, é absolutamente um dos favoritos a vencer a edição de 2023.

Nisso guia para o torneio de golfe Masters de 2023detalhamos tudo o que você precisa saber.

Que horas é o Masters 2023?

O Torneio Masters de 2023 começa na quinta-feira, 6 de abril, e vai até domingo, 9 de abril, que é o domingo de Páscoa.

A hora de início todos os dias é às 15:00 ET, exceto no domingo, quando a ação começa às 14:00 ET. Para os fãs sintonizados no Reino Unido, isso funciona às 20:00 BST ou 19:00 BST, respectivamente.

Não há horário de término definido para a ação do Masters, mas espera-se que dure até por volta das 19:00 ou 20:00 ET de cada dia. Isso é muito tarde para os fãs do Reino Unido, malhando às 00:00 ou 01:00 BST.

Onde assistir ao Masters 2023?

Pela primeira e segunda rodadas do Masters 2023, quinta e sexta-feira, a ação será em ESPNcom Scott Van Pelt liderando a cobertura.

Então, as duas rodadas finais no sábado e no domingo serão em CBScom Jim Nantz como locutor principal.

Quanto aos fãs de golfe do Reino Unido, será a Sky Sports quem terá os direitos de transmissão do Masters Tournament de 2023.

Quais são as duplas e grupos do Masters 2023?

Os pares exatos e os horários dos tees ainda não foram anunciados pelos organizadores do torneio, já que essas informações geralmente são decididas mais perto do início do torneio.