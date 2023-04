Matt Brown coloca Israel Adesanya entre os 5 maiores de todos os tempos após vitória ‘incrível’ sobre Alex Pereira

Israel Adesanya tinha muito a provar na revanche contra Alex Pereira no UFC 287.

Apesar de vencer todos os pesos médios que já enfrentou em sua carreira, Adesanya simplesmente não conseguiu derrotar seu bicho-papão em Pereira depois de perder duas vezes no kickboxing e sofrer o mesmo destino em novembro passado em seu primeiro confronto no UFC. Era quase como se Adesanya estivesse destinado a perder contra Pereira toda vez que eles se enfrentassem, mas “The Last Stylebender” tinha um resultado muito diferente em mente ao se aproximar da quarta luta geral e segunda luta no UFC.

“Quando você observa a forma como Izzy lutou, o maior ajuste que eu o vi fazer foi que ele não estava mais tentando neutralizar Alex Pereira – ele estava atirando de volta”, disse Matt Brown sobre o desempenho de Adesanya no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Ele afirma que o prendeu, fez uma pequena coisa de corda e droga contra a gaiola, e acho que é verdade, mas você não pode simplesmente dizer coisas boas o suficiente sobre Israel Adesanya. Para mim, é o mais épico – não foi uma reviravolta necessariamente dentro da luta – mas no geral foi uma história de reviravolta e esta deve ser a história de reviravolta mais épica da história até agora. Ele superou tudo nessa luta.

“Acho que na primeira luta de MMA, ele foi muito defensivo. Ele meio que tocava e ia ou tocava e agarrava e desta vez, ‘eu vou te machucar desta vez’ e ele fez exatamente isso.”

Adesanya estava realmente vencendo sua luta anterior contra Pereira, incluindo sua rodada mais dominante, onde levou o brasileiro ao chão e o derrotou efetivamente por quase cinco minutos consecutivos.

O que acabou custando a ele foi Pereira voltar no quinto e último assalto para marcar um nocaute tardio, o que fez muitos acreditarem que Adesanya poderia voltar ao wrestling na revanche. Depois de assistir à luta, Brown diz que Adesanya não tinha a menor intenção de usar o grappling porque, no fundo, o nigeriano de 33 anos, peso médio, sabia que poderia vencer Pereira nos pés.

“Eu senti que essa luta ele simplesmente jogou pela janela e disse ‘Eu não estou lutando com você, estamos fazendo uma luta de kickboxing e eu vou foder com você’”, disse Brown. “Eu o elogio por isso.

“Foi preciso coragem para ele fazer isso. Isso exigia coragem. Isso exigia coragem. Isso levou todas as coisas que qualificam um campeão como Adesanya e acho que você deve começar a colocá-lo na lista dos cinco primeiros GOAT agora.”

Pode-se facilmente argumentar que Adesanya já havia se definido como um dos melhores pesos médios da história ao lado do ex-campeão do UFC Anderson Silva, que normalmente é considerado o padrão-ouro até 185 libras depois de defender seu título em 10 ocasiões consecutivas.

Adesanya não chegou perto desse número antes de perder para Pereira, mas se vingou na revanche, e Brown diz que isso merece muita consideração na hora de montar uma lista dos maiores de todos os tempos do MMA.

“Tenho dificuldade em dizer não [putting him top five all time]”, disse Brown. “Eu não vejo como você poderia. Que montanha para superar. Eu não posso sentar aqui e dizer grandes coisas o suficiente. Que concorrente. Que atleta e olha só os caras que ele já venceu.

“Não é como se eu estivesse baseando isso em uma luta. Olhe para os caras que ele derrotou antes. Ele tem um currículo de merda. Ele é simplesmente espetacular. É incrível o que ele está fazendo. Vou deixar por isso mesmo.

Brown não colocará necessariamente um número ao lado do nome de Adesanya quando se trata de onde ele está entre os melhores que já competiu no esporte, embora acredite que seja difícil não colocá-lo perto do topo.

Mesmo quando Adesanya estava quase cruzando para a vitória sobre adversários como Jared Cannonier e Marvin Vettori, o que lhe rendeu algumas críticas, Brown acredita que essas atuações apenas mostraram o quão longe ele estava do resto do pelotão no peso médio.

Enquanto Jon Jones pode ter se consolidado como o topo da cadeia alimentar, Brown argumenta que o currículo de Adesanya se compara a qualquer outra pessoa na lista, incluindo o ex-campeão meio-médio do UFC Georges St-Pierre.

“Talvez ele não estivesse correndo os riscos que gostaríamos de ver, mas estava ganhando com folga”, disse Brown. “Eu não acho que ele perdeu uma rodada para aqueles caras. Você não pode odiar um cara que não perdeu uma rodada de merda. Como por que você quer consertar o que não está quebrado? Você ganhou a rodada, faça de novo. Se vier o nocaute, vem.

“Se quisermos comparar com outros GOATs de que sempre falamos, GSP teve uma carreira muito monótona como campeão. Nós simplesmente o colocamos lá em cima por suas vitórias, sua quantidade de vitórias e rodadas não perdidas. Essa luta me atingiu de uma maneira diferente. Talvez eu esteja um pouco tendencioso agora porque aconteceu neste fim de semana e ainda estou um pouco chapado com isso. Definitivamente me deu um burburinho assistindo isso e Adesanya do jeito que ele fez, acho que é uma pessoa extremamente especial poder fazer isso.

