Matt Brown: Israel Adesanya pode matar seu ‘monstro no armário’ em Alex Pereira, mas ‘este é o legado dele em jogo’

Israel Adesanya enfrentou Alex Pereira três vezes no kickboxing e no MMA e em cada ocasião o viu chegar a centímetros da vitória antes de cair nas garras da derrota.

Uma decisão apertada em sua primeira luta que levou Adesanya quase a finalizar na revanche, até que Pereira o esmagou com um nocaute momentos depois. Em seu primeiro confronto no UFC, a história foi quase a mesma, com Adesanya quase eliminando Pereira no início e depois avançando no placar apenas para ver o brasileiro dar a volta por cima antes de desferir um nocaute devastador no quinto round.

No sábado, no UFC 287, Adesanya enfrentará Pereira pela quarta e potencialmente última vez em sua carreira e ele tem que saber que as apostas não poderiam aumentar.

“Este é o legado dele aqui”, disse Matt Brown, peso meio-médio do UFC, sobre Adesanya no último episódio do O Lutador vs. O Escritor. “Ele tem que vencer o Alex Pereira pelo legado dele. É tão importante. Isso é o que muda todo o seu legado. Esta única luta. Esta é provavelmente sua última chance. Se Pereira bater nele, talvez [Adesanya] pode trabalhar seu caminho de volta ao topo, mas ele está trabalhando seu caminho de volta para uma terceira luta contra um cara que o venceu duas vezes. Eu sinto que é uma decisão difícil para os promotores fazerem.

“Para mim, este é o seu legado em jogo neste fim de semana, e para onde ele vai, espero que ele nem esteja olhando para o domingo e pensando nisso. Espero que este seja o último dia que importa para ele é sábado.

Antes de sua derrota para Pereira em novembro passado, Adesanya já havia se estabelecido como possivelmente o segundo maior peso médio da história, atrás do 10 vezes campeão do UFC Anderson Silva.

Tudo o que Adesanya fez antes de cair para Pereira não desapareceu de repente, mas não há como negar a magnitude em torno desta quarta luta geral e segunda luta no UFC. Uma vitória permite que Adesanya vença todos os seus demônios do passado para provar que ele merece essa menção entre os maiores de todos os tempos, mas uma derrota – justa ou não – pode alterar completamente como ele é lembrado.

“Quando ele vence outros caras como Marvin Vettori ou Derek Brunson ou Robert Whittaker, é como OK, ele é ótimo, nós sabemos disso e aí está, ele venceu de novo”, disse Brown. “Quando você volta e bate em um cara que estamos descrevendo como o monstro no armário, muitas pessoas veem como o monstro no armário e o cara que vai bater em Adesanya novamente. O único cara que é um Adesanya melhor do que a especialidade de Adesanya [in striking]. Ele está apenas nocauteando-o toda vez.

“Uma vitória o leva tão longe aqui. Ele supera tantas dúvidas e tanto ódio, tantas perguntas ao seu redor. Ele supera todas essas coisas e acho que isso faz seu legado disparar, enquanto se ele perder novamente, todas essas pessoas estão certas. Acho que esse é o diferencial aqui.”

No que diz respeito à estratégia, Brown não vê nenhuma mudança geral que Adesanya precise fazer para vencer, porque ele já sabe como machucar Pereira e superá-lo nas lutas anteriores. O problema tem sido a incapacidade de Adesanya de fechar a porta para a recuperação de Pereira e é aí que Brown acredita que o peso médio de 33 anos precisa manter o foco no sábado.

“Nas duas vezes, talvez nas três vezes, Israel fez as coisas certas”, disse Brown. “Ele acabou de ser pego. Então, como está sua estratégia – não seja pego? Falamos sobre ‘Adesanya não pode ser pego?’ Ele tem que estar mentalmente afiado por cinco rodadas. Isso é realmente o que vai acontecer. Eu não mudaria muito honestamente. Não há muito o que mudar. Ele pratica kickboxing há muito tempo, conhece seu estilo, sabe do que é capaz. Neste ponto de sua carreira, não há muito que você possa mudar. Você pode ensinar novos truques a um cachorro velho, mas não vai adicionar novas camadas que Alex ainda não tenha visto. Ele lutou com ele três vezes agora.

“Se eu fosse o camp de Adesanya, estaria focado em esquecer aquelas três primeiras lutas e me apresentar mentalmente o melhor que puder esta noite. É onde eu colocaria todo o meu foco. Ele tem que esquecer de alguma forma que aquelas três primeiras lutas aconteceram. Ele tem que ir lá e ser ele mesmo, se divertir fazendo isso e ficar mentalmente afiado por cinco malditas rodadas.”

Apesar da invencibilidade de Pereira contra Adesanya indo para o UFC 287, Brown se recusa a acreditar que este é apenas um tráfego de mão única quando se trata desta rivalidade.

Brown espera que Adesanya finalmente supere os erros que o custaram anteriormente e vença Pereira no sábado, o que poderia levar a uma trilogia no UFC e uma quinta e última luta entre eles no geral.

“Não acho que Pereira seja aquele monstro no armário”, disse Brown. “É tudo sobre o mental. Eu acho que Adesanya pode fazer isso mentalmente, mas o maior medo é que talvez ele seja marcado ou algo assim e aquelas outras lutas você comece a ter flashbacks ou aquele pensamento de Alex Pereira é aquele cara para mim, passando pela cabeça dele. Ele tem que estar mentalmente afiado. Ele fica marcado, ele tem que continuar lutando. Acho que é disso que se trata.

“Estou escolhendo Adesanya. Acho que ele tem capacidade para isso. É muito, muito difícil vencer alguém neste nível quatro vezes seguidas. Acho que é a hora de Adesanya. Eu acho que vai criar uma gigantesca trilogia.”

