Matt Brown não gosta das chances ‘muito acertáveis’ de Nate Diaz contra Jake Paul

Jake Paul x Nate Diaz sem dúvida se tornará uma das lutas mais comentadas nos esportes de combate em 2023, mas o júri ainda não decidiu o quão competitivo esse confronto pode realmente ser.

Embora ele ainda não tenha reunido credenciais para provar que será uma ameaça para boxeadores experientes, Paul conseguiu um recorde respeitável de 6-1, incluindo vitórias sobre lendas do UFC como Anderson Silva e Tyron Woodley. Ele perdeu sua luta mais recente para Tommy Fury em uma decisão dividida, mas Paul ainda acumulou sete lutas profissionais desde que se tornou profissional há pouco mais de três anos.

Por outro lado, Diaz tem muito mais experiência no geral com 34 lutas no MMA, mas por todo o treinamento que ele fez ao lado de campeões de boxe como Andre Ward, ele nunca colocou as luvas para uma luta profissional. Diaz também vai subir para 185 libras para a luta com Paul depois de passar toda a sua carreira no UFC competindo em 155 ou 170 libras.

Todos esses fatores combinados deixaram o meio-médio do UFC Matt Brown convencido de que Diaz não tem grandes chances de vencer Paul, a menos que ele consiga de alguma forma arrastar a luta para as últimas rodadas.

“[Nate Diaz] tem um bom boxe, mas é muito fácil de bater e muito menor do que Jake”, disse Brown no último episódio de The Fighter vs. The Writer. “Jake tem uma boa mão direita. É assim que ele está nocauteando as pessoas e, como um canhoto que pode ser atingido, isso é ruim para Nate.

“Vou escolher o Jake Paul para vencer essa luta. Mas o importante é que Nate tem a seu favor o cardio. Mesma coisa no MMA. Quando ele luta contra caras no MMA, essa vantagem cardio é absolutamente enorme, então se ele consegue sobreviver a quatro ou cinco rounds ou três ou quatro rounds, é uma luta de oito rounds, eu acho, se ele sobreviver a alguns e começar a cansá-lo, Acho que é aí que está a sua melhor chance. Acho que todo mundo vai ter dificuldade em escolher Nate para essa luta.”

Diaz abriu como um azarão considerável para Paul com a luta ainda a mais de três meses.

A história da fita diz que Paul terá apenas uma polegada de altura sobre Diaz com um alcance idêntico de 76 polegadas compartilhado entre eles, mas o influenciador social de 26 anos que virou boxeador é apenas o homem fisicamente maior.

Brown acredita que será uma grande arma para Paul, especialmente com o poder que ele conseguiu gerar em sua mão direita depois de nocautear lutadores como Woodley e Ben Askren, que eram meio-médios naturais.

“Como haverá uma diferença de poder, e Nate provavelmente está acostumado a ser o homem mais alto nas lutas, certamente não será o caso desta vez, então será diferente para ele”, disse Brown. “Realmente, a única chance que vejo dele vencer é simplesmente cansá-lo. É difícil fazer no boxe do que no MMA. É mais difícil de fazer. Jake conseguirá bloquear melhor com as luvas maiores. Ele só precisa se preocupar com duas armas. É apenas um milhão de coisas diferentes.

“É uma batalha difícil para Nate quando falamos sobre vitórias e derrotas, mas como você disse, ele está sendo pago, bom para ele. Ele vai se aposentar como um multimilionário. Ele tem muito dinheiro no banco. Espero que ele não o desperdice e estrague em algo estúpido, mas bom para ele.

Mesmo que as probabilidades estejam contra ele, Diaz, sem dúvida, ganhará um bom salário pela luta contra Paul, pois atuará como co-promotor no card, com os boxeadores normalmente levando para casa a maior parte dos lucros do evento.

Acrescente a isso, Brown diz que a verdadeira atração para este confronto não é a luta em si, mas a promoção e o hype construído em torno dela, que, assim como a luta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, trará muitos olhos e dinheiro para o pagamento. -por visualização.

“A luta nem é emocionante”, disse Brown. “Eu não me importo – mas o acúmulo, provavelmente vou estar mais interessado em assistir isso do que a luta em si. Eu não sei quantas pessoas estão realmente interessadas na luta em si, mas muitas pessoas vão se interessar, por causa das coletivas de imprensa, do hype e do crescimento. Vai ficar interessante. Nós sabemos.

“É por isso que provavelmente vou acabar assistindo e desejando não ter feito isso, mas provavelmente vou acabar assistindo. Posso prometer que não vou comprá-lo, mas provavelmente vamos acabar assistindo o filho da puta e esperando que Nate encontre uma maneira. Eles vão ganhar muito dinheiro, porra.”

