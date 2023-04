de Matt Fitzpatrick primeiras lembranças de Harbour Town eram como um espectador se perguntando se Tiger Woods jogaria no RBC Heritage.

Agora, Fitzpatrick tem uma memória mais doce no Pete Dye quando o inglês derrotou o atual campeão Jordan Spieth no terceiro buraco do playoff no domingo, fechando sua abordagem no par 4 18 para garantir sua primeira vitória desde o Aberto dos Estados Unidos em junho passado.