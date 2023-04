Matt Hardy diz que Jeff Hardy pode retornar à AEW em 6-8 semanas

Matt Hardy está otimista seu irmão, Jeff retornará à AEW em breve … dizendo que a estrela do wrestling está bem e se cuidando durante seu tempo longe do círculo quadrado.

Matt deu uma atualização sobre Jeff – que ressurgiu na semana passada em uma foto com um fã na Carolina do Norte – durante uma conversa com outro lutador da AEW Isiah Kassidy … onde ele confirmou que seu irmão está se recuperando de uma cirurgia ocular recente.