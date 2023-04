Matthew Perry lamenta ter insultado Keanu Reeves em suas memórias enquanto o tiro sai pela culatra

Matthew Perry atirou em Keanu Reeves no livro de memórias que publicou em 2022, falando sobre seu amigo Rio Fênix, um fato que Perry agora lamenta e diz que removerá todas as coisas negativas sobre John Wick em seu livro.

Memórias de Perry”Amigos, amantes e a grande coisa terrível” entrou em detalhes de sua longa batalha contra o vício e tudo ao seu redor. Além disso, ele também falou sobre Keanu Reeves, River Phoenix e Heath Ledger.

Mathew Perry mencionou River Phoenix e Heath Ledger

Enquanto estava no Festival de Livros do LA Times, Perry disse: “Eu disse uma coisa estúpida. Foi uma coisa cruel de se fazer, puxei o nome dele porque moro na mesma rua. Pedi desculpas publicamente a ele. Quaisquer versões futuras do livro não terá seu nome nele.”

“Se eu encontrar o cara, vou pedir desculpas. Foi apenas estúpido,“Perry Elaborado.

Perry falou sobre Keanu dizendo que ele é um ator que “ainda caminha entre nós” mesmo que “os pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger tenham morrido.”

Quando questionado sobre o significado por trás do jab, ele mencionou que não tinha nada contra Keanu e que na verdade era um grande fã. Perry já havia se desculpado com Keanu quando lançou o livro.

“Na verdade, sou um grande fã de Keanu, apenas escolhi um nome aleatório, erro meu. Peço desculpas. Eu deveria ter usado meu próprio nome..”

Uma fonte que falou com a Us Weekly mencionou que “Keanu pensou que os comentários saíram do campo esquerdo, é meio que saiu pela culatra para Matthew de qualquer maneira, e é por isso que ele teve que se desculpar..”

Perry foi aberto sobre seu abuso de drogas e álcool e confessou que não pode assistir às reprises ou episódios de Friends “Não posso assistir ao programa, porque estava brutalmente magro e sendo espancado tanto pela doença, ”

Perry descreveu o que estava consumindo dependendo de como ele se parecia no show

“Eu poderia dizer temporada após temporada pela minha aparência, e acho que ninguém mais pode, mas eu certamente poderia”, disse a estrela de “Serving Sara”. “É por isso que não quero assistir porque é o que vejo – é o que percebo quando assisto.”

“Quando estou carregando peso, é álcool; quando estou magro, são comprimidos. Quando eu tenho cavanhaque, são muitos comprimidos.”