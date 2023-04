Mavericks “fora para Cancun” após trabalho de tanque magistral contra Bulls

Tele Dallas Mavericks (38-43) são oficialmente eliminados da pós-temporada após um trabalho de tanque magistral contra o búfalos de Chicago (39-42) Sexta à noite no American Airlines Center (AAC).

Proprietário do Mavericks marco cubano deixou suas intenções de tankar bastante evidentes quando Kyrie Irving (pé), Josh Green (descansar), Tim Hardaway Jr.. (tornozelo), Cola máxima (isquiotibiais) e Christian Wood (descanso) foram todos descartados contra o Chicago.

Luka Doncic jogou apenas 13 minutos e sentou-se após a primeira posse de bola do segundo tempo. Ele terminou a disputa com 13 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Doncic, 24 anos, provavelmente queria encerrar a temporada 2022-23 NBA temporada diante de seu compatriota, como foi”Noite da Eslovênia” na AAC.

Apesar do Dallas claramente querer perder, o jogo ainda chegou à jogada final, onde ficou evidente que os jogadores do Mavericks estavam trabalhando no tanque.

A jogada final para o Mavericks é uma obra de arte do tanque. pic.twitter.com/Ou89fcZCZ8 ? Kevin OConnor (@KevinOConnorNBA) 8 de abril de 2023

Jogadores do Mavericks trabalhando no tanque?

Dois jogadores tiveram a oportunidade de fazer um triplo que levaria o jogo para a prorrogação e manteria vivas as esperanças do time, mas ambos atiraram nos piores tijolos possíveis.

Antes da eliminação da equipe na pós-temporada, o repórter do Mavericks Tim MacMahon contado ESPNde Malika Andrews por que o time estava obviamente querendo perder, alegando que é uma forma de “grudar” no placar New York Knicks para deslizar Jalen Brunson.

Cuban, 64, supostamente preferia melhorar as chances da franquia de conseguir uma seleção entre os 10 primeiros no próximo draft, o que efetivamente faria o Knicks esperar até a próxima entressafra para receber sua escolha do Kristaps Porzingis troca.

A essa altura, a escolha será para um jogador de segunda rodada, e o trabalho do tanque faz sentido porque os jogadores do Mavericks não acreditam que chegariam muito longe nos playoffs, de acordo com MacMahon.

repórter do Mavericks @espn_macmahon lançar luz sobre o “trabalho de tanque transparente” de Dallas com @malika_andrews. (via NBA Hoje) pic.twitter.com/BR5KLbV86N ? NBA na ESPN (@ESPNNBA) 7 de abril de 2023

Mavericks desmoronam após o prazo de negociação

No prazo de negociação, quando Dallas adquiriu Irving, treinador principal Jason Kidd teve seu time rolando e bem no caminho para garantir uma vaga no playoff. Mavericks abriu mão de muito de sua profundidade em Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith para trocar pelo polêmico guarda.

Foram quatro jogos acima de 0,500 em uma disputada Conferência Oeste após a estreia de Irving, que Doncic perdeu devido a uma lesão.

Desde então, o Mavericks registrou um recorde de 9-16, 8-12 com Irving na escalação. Ele será um agente livre irrestrito nesta offseason e deve deixar o time, embora Cuban tenha expressado seu desejo de mantê-lo pelo preço certo.

Irving, 31, nunca conseguiu se entrosar com Doncic porque ambos os jogadores dominam a bola, levando a essa situação de final de jogo que resume a temporada do Mavericks após a troca. Eles recebem o San Antonio Spurs (21-59) no domingo antes de “partir para Cancún”.