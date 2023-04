Max Holloway: Movimento dos leves ‘100 por cento’ acontece em algum momento da carreira no UFC

Max Holloway considerou uma mudança permanente para a divisão dos leves desde sua terceira derrota para Alexander Volkanovski?

Com poucos caminhos de volta ao título até o fim do reinado de Volkanovski, essa tem sido uma das maiores questões em torno de Holloway desde sua derrota em julho de 2022 para “The Great” no UFC 276, que o colocou em um buraco de 0-3 em sua série com o atual campeão. Essas questões só se intensificaram após a recente vitória de Holloway sobre Arnold Allen no UFC Kansas City.

Mas Holloway disse segunda-feira em A Hora do MMA que uma mudança para 155 libras não tem sido o foco do UFC em suas conversas com os oficiais da promoção desde a luta da trilogia de Volkanovski.

“Acho que se o UFC realmente quisesse isso em 55, eles teriam empurrado a questão”, explicou Holloway em A Hora do MMA. “Eles realmente não o fizeram, então, no final do dia, estamos aqui.

“É sempre bom subir de categoria de cinturão, então o plano é esse. E se eles pensassem assim – que talvez não pudéssemos fazer um quarto [fight] com Volk – acho que eles realmente teriam nos pressionado e nos dito: ‘Olha, você tem que ir’. Mas estamos aqui, eles estão me alimentando contendores. Então, no final das contas, vamos continuar derrubando-os.”

Holloway, 31, fez um breve desvio para 155 libras em abril de 2019, quando pausou seu reinado pelo título dos penas para pular e desafiar Dustin Poirier pelo título interino dos leves do UFC no UFC 236. Holloway perdeu aquela luta em uma decisão unânime competitiva, depois voltou caiu para 145 libras para defender com sucesso seu título mais uma vez contra Frankie Edgar antes de perder o cinturão para Volkanovski em dezembro de 2019.

Desde então, Holloway tem sido preso jogando spoiler para os outros principais contendores da divisão, defendendo-se dos desafios de Calvin Kattar, Yair Rodriguez e Allen como o guardião mais qualificado do mundo em sua busca contínua para recuperar sua cinta peso-pena.

Mas mesmo que seu foco permaneça travado em 145 libras, Holloway não descarta uma mudança para o peso leve no futuro. Na verdade, ele garante que isso acontecerá antes de sua corrida no UFC terminar.

“Cem por cento [it’ll happen]”, disse Holloway. “Por que não? Quero dizer, por que não? Veremos o que acontece com [Volkanovski] quando eles estão lutando em julho agora com Yair. Acho que muitas pessoas estão descartando Yair. Acho que vai ser uma luta muito mais interessante do que muita gente pensa. Nós nos tornamos fãs naquela noite, então estou animado.”

Por enquanto, Holloway está tão curioso quanto o resto da divisão quanto ao destino de Volkanovski no UFC 290, que acontece no dia 8 de julho durante a Semana Internacional da Luta anual da promoção. Volkanovski fará a quinta defesa do cinturão dos penas contra o campeão interino Rodriguez, que foi espetacular ao finalizar Josh Emmett em fevereiro passado.

Volkanovski já está listado como favorito em muitas apostas esportivas para derrotar Rodriguez, mas Holloway não está descartando as chances do lutador mexicano.

“Acho que os dois podem vencer. Yair é um cara astuto, mano”, disse Holloway. “Ambos são caras estranhos. É difícil lutar contra alguém como Alex. Você não consegue parceiros de treino como Alex. Esse cara é construído como The Thing [from Marvel’s Fantastic Four] e ele é apenas um maldito monstro. E então Yair, é difícil conseguir caras como Yair – caras que podem estar bem na sua cara e então apenas dar um chute alto, depois jogar algo girando, jogar pouco ortodoxo e um cara super rápido.

“Então, no final das contas, acho que sim – acho que a luta vai ser muito mais interessante do que as pessoas pensam.”

O destino imediato de Holloway na divisão dos penas obviamente mudará se Rodriguez conseguir derrotar Volkanovski no UFC 290.

Mas se os negócios como sempre continuarem em 145 libras e Volklanovski mantiver seu título, Holloway reiterou seu desejo de lutar contra o antigo contendor Chan Sung Jung em seguida. Os dois expressaram interesse mútuo em lutar entre si após a vitória de Holloway no UFC Kansas City.

Se o confronto potencial realmente acontece, no entanto, pode se resumir ao tempo.

“Vamos ver o que acontece”, disse Holloway.

“Se for setembro, seria melhor. Mas se for outubro, tentarei pedir para provavelmente ir um pouco mais cedo, porque se lutarmos em setembro, gostaria de tentar fazer uma antes de dezembro. Quero tentar lutar três vezes esse ano. Eu quero estar ocupado.

“Só para lutar, mano – eu perdi”, continuou ele. “Só lutamos uma vez no ano passado, então temos que recuperar o atraso. Temos que conversar. Eu quero segurar todo tipo de [UFC] registros. Quero ter mais lutas, mais vitórias – tudo. Eu poderia também.”