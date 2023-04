Max Holloway ouviu desrespeito ‘velho demais’ antes do UFC Kansas City, de olho em Zombie Coreano

Max Holloway já ouviu isso antes.

Indo para a 27ª luta de sua carreira no UFC – e vindo apenas de sua quarta derrota na última década – Holloway corria o risco de perder seu lugar na hierarquia dos penas para o principal contendor Arnold Allen. No entanto, Holloway entregou a Allen sua primeira derrota no UFC no sábado, na luta principal do UFC Kansas City, e consolidou sua posição como o segundo lutador do mundo até 145 libras.

Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, Holloway foi questionado se ele se sentiu desrespeitado pelos críticos e por aqueles que o escolheram para perder para o jovem Allen no sábado.

“Você é tão bom quanto sua última luta e eu disse a vocês que tinha isso [third Alexander Volkanovski] luta, esse foi o último gosto que eles tiveram de mim”, disse Holloway. “Eu estava aqui com isso [Calvin] Kattar, ouvi a mesma coisa de novo – que Arnold vai ser o cara que vai quebrar meu queixo, que vai colocar [me] fora, muito lento, muito velho, seja o que for. Nós fomos lá, temos que provar isso. Eu queria ir lá e bater e não ser atingido. Eu e meu filho estamos curtindo um pouco de Roy Jones Jr., Body Head Bangerz – temos que sair por aí com uma boa aparência fazendo isso.

“Eu apenas rio”, acrescentou Holloway quando perguntado se as dúvidas o incomodavam. “Metade desses caras falando sobre isso provavelmente não lutou um dia na vida, então eles não saberiam. Eu venho deste esporte. Estou no mundo dos jogos – oh meu Deus, o mundo dos jogos é ainda pior, a merda falando. Então, no final do dia, está tudo bem.”

A vitória de Holloway representa um enigma para ele e para os matchmakers do UFC, já que ele bloqueou as esperanças de título de Allen enquanto aparentemente não estava nem perto de outra oportunidade de título. O ex-campeão dos penas do UFC já soma três derrotas para o atual campeão Alexander Volkanovski.

Um salto para o peso leve sempre foi discutido – um movimento que Holloway realmente fez no UFC 236 em abril de 2019 para uma luta pelo título interino vago com Dustin Poirier que Poirier venceu – e Holloway está mantendo essa opção em mente enquanto o UFC estiver em acordo.

“Vamos ver o que acontece”, disse Holloway. “Nunca diga nunca. Podemos conversar com o UFC e ver se eles gostariam de fazer isso. Eles não gostam muito que as pessoas dividam muito o tempo, mas o legal é que quando você ganha o cinturão, você pode fazer o que quiser, então esse é o objetivo principal agora.”

Presumindo que Holloway permaneça no peso-pena, há vários novos contendores que ele pode frustrar como fez com Arnold, ou ainda há um punhado de veteranos com quem ele ainda não dividiu o octógono.

Chefe entre a multidão mais experiente? “O Zumbi Coreano” Chan Sung Jung.

“Esse é o único cara no meu tempo com os caras mais velhos que eu não consegui lutar”, disse Holloway. “Eu adoraria essa luta. Há uma briga no maldito país do meu agente, a Austrália – a Austrália deve acontecer em algum momento. Não sabemos quando. E se o Zumbi Coreano quiser, ele pode conseguir. Eu adoraria lutar com ele. Esse é um dos caras que eu tenho crescido e assistido.

“Estou meio que viajando, como não brigamos ainda? Como não brigamos? Se esse é um dos caras, então é um dos caras. Adoraria lutar e dividir o octógono com ele. Ele é um dos OGs que eu não consegui lutar ainda. Surgimos na mesma época e não brigamos entre si, então se é isso, é isso.”