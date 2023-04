Max Holloway responde aos críticos alegando que ele terminou após a terceira derrota para Alexander Volkanovski: ‘Vocês devem ter esquecido’

Max Holloway caiu após sua terceira derrota para Alexander Volkanovski, mas isso não significa que ele está fora da disputa pelo título, muito menos perdendo a esperança de que eventualmente ganhará uma quarta luta contra o atual campeão dos penas do UFC.

Enquanto ele se prepara para retornar ao UFC Kansas City no sábado, Holloway revidou os críticos que parecem pensar que ele de repente passou do seu auge só porque não conseguiu derrotar Volkanovski em seu confronto mais recente. Na verdade, Holloway promete que está mais empolgado do que nunca para provar que os céticos estão errados, que é exatamente o que ele pretende fazer em sua luta contra Arnold Allen.

“[I need to] faça uma declaração”, disse Holloway durante o dia da mídia no UFC Kansas City. “Isso está em minha mente. Apenas lembre as pessoas. Acho que tenho um pouco de Roy Jones em mim. Vocês devem ter esquecido.

“Estou ouvindo todo mundo falando, ouvindo as críticas, ouvindo a mídia, ouvindo todas as pessoas da mídia social falando. Eu mal posso esperar para ir lá e me exibir.”

Enquanto Holloway sabe que não vai ser fácil voltar para Volkanovski com um recorde de 0-3 contra ele até agora, ele não está perdendo a esperança.

Na verdade, ele acabou de testemunhar Israel Adesanya exorcizar demônios semelhantes quando nocauteou Alex Pereira no UFC 287, depois que Adesanya caiu para o brasileiro três vezes em kickboxing e MMA. Essa luta por si só provou a Holloway que não só ele pode voltar para Volkanovski, mas que ele pode finalmente matar seu suposto bicho-papão.

“Ainda estou aqui”, disse Holloway. “Estou bem aqui, bem na frente dele. As pessoas continuam me criticando ‘como vamos fazer o quarto [fight]? e blá, blá, blá, isso e aquilo. Assistindo [Israel Adesanya] semana passada foi bastante inspirador.

“Isso é MMA. No final do dia, tudo pode acontecer. Eu vou lá e faço uma declaração, quem pode dizer o que acontece.”

Com 30 lutas no currículo e quase 13 anos de carreira como lutador profissional, Holloway sabe que uma carreira no MMA costuma ser cheia de altos e baixos.

Holloway admite que a volatilidade no MMA pode produzir alguns resultados difíceis e, ao contrário de outros esportes, raramente há uma chance de se recuperar imediatamente de uma noite ruim no escritório.

“Eu explico a todos que o MMA é um esporte difícil”, disse Holloway. “Não somos basquete. Não somos beisebol. Não somos futebol. Basquetebol, eu posso ir atirar da linha, [go] 0-12, dois dias depois, três dias depois, você tem um jogo e pode perder por 32 pontos. Estamos em um esporte onde lutamos, temos sorte de lutar duas vezes por ano. Há meses no meio. Algumas pessoas têm sorte o suficiente para lutar talvez duas semanas [apart] ou o que quer que seja, mas isso é um centavo uma dúzia.

“Estamos em um esporte em que às vezes leva tempo. Leva tempo e você é tão bom quanto na última luta. É isso que é. Mal posso esperar para ir lá e fazer desta minha próxima luta uma grande luta.”

Para qualquer um que esteja questionando onde Holloway se encaixa na divisão, ele é rápido em descartar a ideia de que está apenas lutando por um contracheque ou de alguma forma em pé nas últimas pernas.

O havaiano de 31 anos insiste que, se ele só queria algum dinheiro em sua conta bancária, há lutas muito mais fáceis de enfrentar do que alguém como Allen, amplamente considerado um dos melhores pesos-pena do esporte – empatado em 5º lugar no MMA Fighting Global Rankings – e atualmente em uma seqüência de 12 lutas sem perder.

“Se ser campeão não era minha motivação, se ser o maior não era minha motivação, por que eu aceitaria essa luta?” Holloway disse. “Se eu fosse só para lutar ou até mesmo para ganhar dinheiro, eu aceitaria lutas mais fáceis.

“Estou lutando contra o cara que eles estão falando que é o próximo na briga pelo título. Muitos caras acharam que ele deveria ter conseguido o título interino. Então, no final das contas, para ser o melhor, você precisa vencer o melhor e o melhor é ‘Blessed’”.