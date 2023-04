Max Holloway volta à pista com desempenho vintage para vencer Arnold Allen no UFC Kansas City

Max Holloway pode não ser campeão, mas ainda é um dos melhores pesos-pena do esporte e provou isso mais uma vez na luta principal do UFC Kansas City.

Depois de cair para Alexander Volkanovski pela terceira vez, muitos se perguntaram se talvez Holloway estivesse pronto para passar a tocha para a próxima geração de contendores começando com Arnold Allen, que entrou em sua luta com 10 vitórias consecutivas no UFC. Holloway enviou um lembrete bastante enfático de que ele não vai a lugar nenhum depois de ter uma performance vintage no sábado para encerrar uma vitória por decisão unânime em cinco rounds muito disputados.

Holloway ainda conseguiu recitar uma enxurrada tardia que o ajudou a marcar um knockdown em Allen pouco antes da buzina final soar quando ele garantiu a vitória.

Os scorecards finais leram 49-46, 49-47 e 48-47 com Holloway recebendo a indicação e se colocando de volta na foto do título com 145 libras.

“Arnold Allen bate como um caminhão”, disse Holloway ao homenagear seu oponente. “Minha carreira de modelo está em perigo por sua causa.

“Foram 10 segundos, cinco segundos [left in the fight]foi uma reencenação de Ricardo Lamas [fight]. Eu sei que ele viu aquele momento, eu queria refazer aquele momento. Foi divertido. O cara é durável, ele queria ir até o fim e eu saúdo isso.”

Não demorou muito para Holloway começar a desferir socos com seu ataque de volume característico enquanto disparava dois e três tiros consecutivos. Allen respondeu com um enorme gancho de esquerda no início do round inicial, mas Holloway deu de ombros e continuou atirando de volta.

Holloway foi habilidoso com suas combinações enquanto se mantinha firme em seus pés também com Allen perseguindo-o e procurando se conectar com o poder. Várias vezes, Allen quebrou Holloway com uma mão esquerda rígida que continuou a pegar Holloway desprevenido.

Com o passar do tempo no final do segundo round, Holloway começou a se concentrar mais nos golpes corporais, incluindo um soco direto seguido de um chute feio que reverberou por toda a arena.

Enquanto Allen ainda era agressivo, Holloway estava acertando com os golpes mais nítidos enquanto continuava a exibir velocidade superior junto com uma variedade de golpes. O trabalho corporal de Holloway continuou a render dividendos, assim como os tiros estrondosos estavam apenas ricocheteando na barriga de Allen.

Holloway estava apenas distribuindo mais punições consistentemente, especialmente com sua habilidade de lançar e conectar com seus golpes e então sair do caminho antes que Allen pudesse atirar de volta contra ele com eficácia. Allen ainda era perigoso com a mesma mão esquerda que estava dando dores de cabeça a Holloway no início da luta.

Com cinco minutos restantes, os treinadores de Allen o instaram a balançar para as cercas para marcar uma finalização, em vez de deixar a luta ir para o placar, então ele viria atrás de Holloway com tudo o que restava em seu arsenal. Holloway definitivamente comeu alguns socos, mas ele ficou feliz em entrar nessas trocas e contra-atacar que continuaram a colocar Allen no mingau.

Allen também viu sua caixa torácica iluminada como uma árvore de Natal enquanto Holloway continuava a desbastar o corpo com uma enxurrada de chutes. Ainda assim, Allen buscava o nocaute a cada segundo do round final, enquanto tentava virar o jogo naqueles momentos finais.

Holloway ficou mais do que feliz em trocá-lo soco por soco, incluindo aquela sequência final que o viu derrubar Allen no chão momentaneamente antes de os pesos penas se abraçarem após uma guerra de 25 minutos.

Com a vitória, Holloway elimina outro candidato em potencial na divisão dos penas enquanto aguarda ansiosamente a luta pelo título entre Volkanovski e Yair Rodriguez ainda este ano. Quanto a Allen, ele ficou compreensivelmente chateado com a derrota, embora ainda não tivesse nada além de elogios a Holloway após a luta.

“Max está por aí há muito tempo, ele é um dos melhores do mundo há muito tempo”, disse Allen. “Ele me inspira.”