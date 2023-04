Max Holloway vs. Arnold Allen destaques do vídeo da luta completa

UFC Kansas City: Holloway vs. Allen aconteceu em 15 de abril no T-Mobile Center em Kansas City, Missouri. O ex-campeão dos penas do UFC Max Holloway (24-7) enfrentou o principal candidato Arnold Allen (19-2) no evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo na ESPN+.

Rodada 1: O T-Mobile Center está firmemente atrás de Max Holloway enquanto este confronto crucial de 145 libras começa. Allen avançando com chutes nas pernas. Holloway lança seu jab para descobrir o espaçamento, e Allen acerta um chute baixo para parar a ação 40 segundos depois.

A ação recomeça e Holloway dispara com um par de combinações. Holloway avançando com outra combinação e chute na cabeça que foi bloqueado. Allen erra um jab, mas acerta um belo contra-ataque com a mão esquerda por cima. Chute na canela de Holloway, Allen erra descontroladamente com um overhand de direita, Holloway acerta um par de mãos esquerdas. Chute corporal de Allen, que continua a marchar para frente, outro chute corporal, resposta de Holloway. A mão esquerda de “Blessed” encontra a marca. Minuto final da rodada.

Holloway com uma combinação, a mão esquerda cai limpa. Belo contra-ataque à esquerda de Holloway, e uma mão direita encontra a marca, e outra. Chute na cabeça de Holloway bloqueado, e essa é a rodada. MMAFighting marca a rodada 10-9 Holloway.

2 ª rodada: Rodada clássica de Holloway para fazer as coisas acontecerem, vamos ver se Allen pode responder. Allen saindo tentando colocar Holloway em seu pé traseiro. Chute de perna de Holloway e Allen acerta uma grande esquerda sobre a ponta, outro figurão de Allen e Holloway recua momentaneamente. De volta ao centro eles vão e Allen acerta outra mão esquerda, Holloway acerta um chute de perna e outro. Holloway muda de posição e ainda leva um chute na perna. Allen lança uma grande esquerda por cima que erra.

Holloway acerta seu 3.000º golpe significativo na carreira, o que é um número ridículo. Parabéns! Jab rápido de Holloway, Allen arremessa, mas Holloway contra-ataca. Os dois homens trocam tiros, a ação diminui um pouco antes do minuto final. Eles trocam chutes de perna, chute de corpo grande de Holloway – que eclipsa mais de sete horas no octógono. Allen acerta uma combinação de mão esquerda, soco legal e chute alto de Holloway. Segundos finais de uma rodada apertada, chute de calcanhar girando por pouco de Holloway e a rodada termina. MMAFighting marca a rodada 10-9 Allen, 19-19 no geral.

Rodada 3: Boa recuperação de “Todo Poderoso”. Ambas as rodadas foram muito próximas. Allen avança mais uma vez e come um jab de Holloway para seus problemas. Ambos os homens acertam ganchos curtos enquanto Allen continua tentando caçar Holloway. Belo chute corporal de Holloway acerta o alvo. Gancho de direita de Allen encontra a marca, perna chuta resposta de Holloway e tenta subir por cima, mas não acerta o flush. Allen está sangrando do olho esquerdo, ao que parece.

Holloway também sangrando no olho esquerdo. Holloway continua a mudar de posição constantemente. Ambos os caras erram com socos e, novamente, belo jab de Allen e segundo. Chute corporal recebido por Allen, Holloway acerta uma bela mão direita e um chute baixo inadvertido, mas eles dão mais cinco e continuam. Chute de perna forte de Holloway indo para o minuto final. Os dois homens trocam no bolso, Allen vai alto com um chute que é bloqueado. Boa combinação finalizada com um chute corporal de Holloway. Jab de Holloway, outro encontra a marca, seguido por um chute no corpo e um punho giratório de Holloway. Sons de buzina. 2-1 Holloway para mim, mas Allen tendo muitos momentos. MMAFighting marca a rodada 10-9, 29-28 no geral para Holloway

Rodada 4: Vamos ver como Allen lida com sua primeira viagem para as rodadas do campeonato. Allen saindo agressivo mais uma vez e falha em um par de jabs. Eles trocam jabs, chute corporal de Holloway acerta o alvo. Holloway começa a avançar agora e acerta um push kick no joelho de Allen. Jab de Allen acerta, Holloway volta ao corpo com um chute e segue com um jab. Bela combinação de Holloway, e outra enquanto ele termina com uma costela assada.

Holloway vai jab, gancho de direita no corpo, outro gancho de direita de Holloway. Allen ainda segue em frente, mas está tendo dificuldades para encontrar o ex-campeão. Mão esquerda para cima, mão direita para o meio de Holloway. Chute corporal pego por Allen, Holloway se separa e eles se encontram no centro. A mão esquerda de Holloway atinge Allen, outro jab forte de Holloway, chute no corpo recebido por Allen brevemente. A bela mão esquerda de Allen acerta, sua melhor tacada do round, mas ele precisa de mais. Allen acerta outra mão esquerda com 35 segundos para o fim. Holloway circula, tentando encontrar seu chute, e o faz com um chute no corpo. Allen erra no topo, e essa é a buzina.

MMAFighting marca a rodada 10-9, 39-37 no geral para Holloway

Rodada 5: Esta é uma luta acirrada, mas parece que Allen precisa de uma finalização aqui. Eles tocam as luvas e Allen sai como se precisasse tirar Holloway de lá. Golpes importantes acertados de Allen, Holloway consegue sua compostura acerta um jab e uma bela cotovelada giratória para trás, depois uma joelhada limpa. Isso foi desagradável!

Body kick das terras de Holloway, bela combinação do havaiano. Allen enfia a mão esquerda no rosto de Holloway. Allen bloqueia um chute corporal e amarra Holloway, empurrando-o contra a cerca. Holloway consegue a separação e Holloway com uma joelhada sorrateira no corpo. O gancho de esquerda acertou Holloway, mas Allen marcou com um belo chute alto. A mão esquerda das terras de Allen.

Dois minutos finais e Holloway acerta uma bela dobradinha. Chute corporal de Holloway e um jab por trás dele. Allen erra com um chute alto e Holloway continua a se afastar. Trip de Allen manda Holloway para o tatame por menos de um segundo, mas ele está de volta. Allen amarra a cerca, Herzog coloca o bocal de Holloway de volta com 30 segundos restantes. Eles lutam contra a parede da jaula, Holloway acerta um par de joelhadas no corpo. Holloway e Allen trocam figurões, e Holloway acerta Allen com um gancho de esquerda que derruba Allen no segundo final, o que pode ter roubado a rodada. MMAFighting marca 10-9, e a luta 49-46 para Holloway.

Max Holloway derrotou. Arnold Allen por decisão unânime (49-46, 49-46, 48-47)