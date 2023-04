Max Scherzer, estrela do Mets, paga US$ 15 milhões por mansão que planeja demolir

Mjogador mais bem pago da liga principal de beisebol, Max Scherzer do New York Mets, pagou recentemente US$ 15 milhões por uma mansão na Flórida que planeja demolir.

Composto por cinco quartos e cinco banheiros, o imóvel à beira-mar em Júpiter, na Flórida, pertencia ao editor de jornal Robert Smylie, que comprou a casa em 1999 por US$ 2,9 milhões, segundo informações do site ‘Real Deal’.

A mansão chegou ao mercado pela primeira vez em novembro por meio de Lori Schacter, da Illustrated Properties. Holly Meyer Lucas, da Compass, representou o arremessador profissional, de acordo com o The Post.

Localizada na Commodore Island, a propriedade tem cerca de um quarto de acre e possui 325 pés de hidrovia intracostal, com vistas protegidas por uma ilha barreira, observou a listagem.

“Construa seu próprio complexo ou renove”, dizia a lista de venda.

Scherzer esbanja sua fortuna adquirindo propriedades.

A casa possui um cais para um grande iate. Os residentes também têm a opção de fazer parte do Admirals Cove Premier Clubeque inclui 45 buracos de golfe, um centro de tênis, um iate clube, um programa infantil, cinco restaurantes e uma marina.

A mansão também tinha espaço para uma casa de hóspedes separada. Não está claro se Scherzer manterá ou não a estrutura da pousada.

Scherzer, 38, e sua esposa, Erica, também possuem outra propriedade à beira-mar na mesma rua, que compraram em 2020 por US$ 9,5 milhões.

Combinados, Scherzer gastou $ 24,7 milhões no total e gastará outros milhões na construção de uma nova casa.

Enquanto isso, após o mega-acordo de Scherzer com o Mets, ‘The New York Post’ relatou pela primeira vez que ele comprou um $ 5 milhões casa em Long Island.

Vale lembrar que Max Scherzer assinou um contrato recorde da Liga Principal de US$ 43 milhões por ano com o Mets há pouco mais de uma temporada.