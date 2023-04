Medicare Easy Pay: o que é e como funciona?

Medicare os beneficiários podem agora pagar seus prêmios com facilidade através do Medicare Easy Pay serviço. Este serviço gratuito permite que os beneficiários estabeleçam pagamentos recorrentes para seus Prêmios do Medicareque são descontados automaticamente de sua conta corrente ou poupança todos os meses.

O Medicare Easy Pay as deduções são feitas no dia 20 de cada mês ou no próximo dia útil. Para aderir ao serviço, os beneficiários devem receber uma fatura de Medicare. Existem duas formas de se inscrever Medicare Easy Pay:

A primeira maneira é fazer login ou criar uma conta segura do Medicare e selecionar “Meus Premiums,” seguido pela “Inscrever-se” para preencher um pequeno formulário online. A segunda maneira é preencher um formulário em papel e enviá-lo pelo correio. É importante observar que pode levar de 6 a 8 semanas para que as deduções automáticas comecem.

Uma vez o Medicare Easy Pay início do serviço, os beneficiários recebem um extrato mensal indicando o valor que será descontado de sua conta bancária. O prêmio é então deduzido automaticamente por volta do dia 20 do mês, e o extrato bancário reflete um pagamento para “CMS Medicare Premiums.” Se o pagamento automático for rejeitado ou devolvido pelo banco, os beneficiários receberão uma carta explicando o motivo e precisarão pagar o prêmio por outros meios até que o problema seja resolvido.

Mantenha o controle de seus prêmios com o Medicare Easy Pay

Se o valor do prêmio mudar, Medicare EasyPay deduzirá automaticamente o novo valor da conta bancária do beneficiário.

Para mudar de conta bancária ou parar Medicare Easy Pay, os beneficiários podem fazer login em sua conta do Medicare e selecionar “Meus prêmios” e “Ver ou alterar meu Medicare Easy Pay” para preencher um formulário on-line ou preencher um formulário em papel e enviá-lo pelo correio. É importante observar que a alteração de contas bancárias pode levar de 6 a 8 semanas antes que as deduções automáticas sejam iniciadas na nova conta, e interromper o serviço Medicare Easy Pay pode levar até 4 semanas para que as deduções automáticas sejam interrompidas.

Em caso de problemas ou preocupações, os beneficiários podem ligar para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Os usuários TTY podem ligar 1-877-486-2048.