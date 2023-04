Megan Fox e Machine Gun Kelly estão indo para o desastre? Ausência na estreia alimenta rumores de separação

Metralhadora Kelly fez uma aparição na estreia mundial de Peacock’s “Bupkis” na cidade de Nova York sem seu noivo Megan Fox, gerando rumores sobre o relacionamento deles. MGK parecia sério e usava uma regata vermelha transparente, calça com estampa de amores-perfeitos, tênis azuis e óculos escuros. Ele também usava um rabo de cavalo alto e elegante em vez de seus habituais cabelos loiros despenteados. O punk rocker estava lá para apoiar seu bom amigo Pete Davidsonque produziu e protagonizou o show.

Enquanto Davidson parecia em êxtase, Kelly parecia solitária sem Fox ao seu lado. Isso alimentou especulações de que o relacionamento do casal estava com problemas. Os rumores de separação circularam pela primeira vez em fevereiro, quando Fox deixou de seguir Kelly no Instagram e excluiu suas fotos de mídia social juntos.

Trajes atrevidos de Halloween de Megan Fox e Machine Gun Kelly

No entanto, ela posteriormente esclareceu que não houve interferência de terceiros em seu relacionamento. O casal participou de terapia de casais via Zoom para salvar seu relacionamento, de acordo com um Página Seis relatório. Eles também pararam o planejamento do casamento para resolver seus problemas.

Mas logo depois, eles saíram de férias juntos no Havaí, e uma fonte disse Correio diário que eles estavam “oficialmente de volta depois de passar por uma fase difícil em seu relacionamento”. O músico começou a namorar Fox em 2020 e a pediu em casamento menos de dois anos depois. Fox foi casado anteriormente com Brian Austin Verdecom quem tem três filhos.

MGK comemorou seu aniversário com Megan em nenhum lugar para ser visto

Apesar das férias, Kelly comemorou seu 33º aniversário sem Fox, o que gerou mais rumores de separação. No entanto, ele foi acompanhado por sua filha de 13 anos Casey. A ausência de Fox na estréia de Peacock alimentou os rumores de que o casal estava prestes a cair no desastre.

Como seu relacionamento parece ter altos e baixos, Fox e Kelly ainda não desistiram um do outro. Eles continuam trabalhando em seus problemas e levando as coisas dia após dia. Como Fox disse: “Não há relacionamento perfeito. Todos os relacionamentos são trabalho.”