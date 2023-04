Megan Thee Stallion afirma 1501 certificada drenando seus fundos, não vai pagá-la

Garanhão Megan Thee A batalha dela com sua gravadora, 1501 Certified Entertainment, está chegando a um novo ponto baixo – financeiro, porque ela afirma Carl Crawford está gastando todo o seu dinheiro sem pagá-la.

Megan apresentou uma nova moção na quinta-feira, levantando todos os tipos de bandeiras vermelhas sobre as contas bancárias de 1501. Nos documentos, obtidos por TMZ Hip-Hopela afirma que o chefe da gravadora Crawford está enchendo os bolsos com o dinheiro ganho com seus sucessos … enquanto ela está ficando agachada.