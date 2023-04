Meghan Markle acidentalmente revelou seu nome verdadeiro anos atrás, os fãs estão apenas percebendo e estão em choque

Meghan Marklevida sempre foi motivo de curiosidade para muitas pessoas, e com a adição do Príncipe Harry, só ficou mais forte. Um incidente em particular antes do casamento chamou a atenção dos fãs quando Meghan revelou seu nome verdadeiro durante uma entrevista no O show de Rachel Ray.

O apresentador do programa, Rachel Raytrouxe à tona o fato de que a personagem de Meghan no programa de TV Se adequa tinha o mesmo nome que ela. “O nome da personagem é Rachel, o que é ótimo”, disse Ray.

Meghan explica o péssimo tratamento que recebeu, tendo sido chamada de ‘louca’ e ‘histérica’

Ao que Meghan respondeu: “Você sabia que meu primeiro nome é Rachel na vida real? Você sabia disso?” A apresentadora ficou surpresa e disse: “Eu não fazia ideia”, mas, infelizmente, ela interrompeu Meghan quando ela estava prestes a revelar algo interessante sobre seu nome.

Os fãs da Duquesa ficaram irritados com o clipe porque a entrevistadora não deu chance a Meghan de finalizar seu pensamento. “Meghan estava prestes a explicar por que ela é conhecida por Meghan e não Rachel… ‘Meus pais …’ mas este anfitrião arrogante apenas interrompeu. Poucas habilidades de entrevista”, escreveu um fã nas redes sociais.

Outro fã expressou decepção e disse: “Oh, meus dias! Eu realmente queria ouvir o que ela ia dizer sobre seus pais e seu nome.” Parece que Meghan nunca teve a chance de explicar a história por que ela usa seu nome do meio publicamente, e o mistério permanece sem solução.

Qual é a razão por trás de sua decisão de nome?

Segundo relatos, Meghan usou o nome desde os tempos de faculdade, embora Meghan pareça sugerir que seus pais a chamavam de algo diferente de “Rachel” antes de ela ser cortada pelo anfitrião. Foi teorizado que Meghan usou seu nome do meio porque “Rachel” e “Markle” tem uma rima fraca, mas isso nunca foi confirmado.

No típico estilo real, Príncipe Harry tem um nome muito longo com muitos nomes do meio. Seu nome verdadeiro é Príncipe Henry Charles Albert David. Desde que Harry e Meghan se afastaram de seus papéis reais, nenhum deles teve permissão para usar o estilo HRH.

A certidão de nascimento de seu filho Archie revelou seu nome completo como “Rachel Meghan Sua Alteza Real A Duquesa de Sussex.“No entanto, a história por que ela usa seu nome do meio permanece um mistério.