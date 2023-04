Meghan Markle afirma que quer que seus filhos fiquem perto do rei Charles

Meghan Markle não comparecerá à coroação do rei Charles III por causa do aniversário de 6 anos de seu filho Archie, no entanto, ela afirmou recentemente que queria que seus filhos estivessem perto de seu avô real.

Príncipe Harryno entanto, estará presente na coroação e supostamente viajará de volta para sua casa em Montecito assim que a cerimônia terminar para chegar à festa de aniversário de seu filho, que é considerada uma pequena reunião ‘íntima’.

De acordo com a página seis Harry “estará voando comercial, não privado“, “Harry vai fazer todos os esforços para voltar a tempo para o aniversário de Archie”, disse a fonte. “Vai ser uma festa íntima; não vai ser como ‘My Super Sweet 16’ ou o 50º aniversário de Portia de Rossi!”

Harry retornará à Califórnia logo após a coroação

A aparição de Harry na coroação pode causar algum constrangimento, já que a coroa se opôs profundamente ao livro de memórias “Spare” do príncipe e ao que ele dizia nele.

O Duque de Sussex havia falado sobre o relacionamento de seus filhos com os anciãos reais, incluindo a própria rainha Elizabeth “Ambos os meus avós fazem Zoom,“Harry mencionou em 2021. “Eles viram Archie correndo por aí.”

O duque de Sussex e Meghan Markle querem que seus filhos tenham um relacionamentop com o rei

Insiders dizem que há um descongelamento definitivo entre Charles e Harry, com uma fonte acrescentando: “Agora, mais do que nunca, há uma vontade de tentar e ter um relacionamento.”

Enquanto isso, uma fonte falou sobre o que Os desejos de Meghan eram “Meghan não quer mais brigas. Ela quer que seus filhos conheçam seu avô, Charlesprincipalmente quando não vão conhecer o outro avô [Markle’s long-estranged father, Thomas Markle].

Quanto ao motivo de Meghan não comparecer à coroação, a fonte afirmou: “Ela espera que eles se encontrem e espera que sua decisão seja vista como altruísta, pois era melhor manter a atenção em Sua Majestade”.

“Ela realmente não quer uma música e dança e tudo sendo vivido aos olhos do público“, disse a fonte.

O rei Charles deu algumas palavras na antiga escola de seus filhos

O rei Charles relembrou a juventude de seus filhos quando frequentava Sandhurst “Não tenho ilusões sobre o quanto vocês trabalharam duro nas últimas 44 semanas. e espero que você se sinta justificadamente orgulhoso de suas realizações. Claro, sei que você não estaria aqui sem o tremendo apoio de sua família e amigos que, estou feliz em ver, podem se juntar a nós em tantos números hoje”, disse o rei.