Meghan Markle “apoia fortemente” a presença de Harry na coroação de Charles, apesar de decidir ficar em casa

EUNão foi uma grande surpresa quando foi anunciado que Meghan Marklenão iria comparecer A coroação do rei Charles no próximo dia 6 de maio. Não é nenhum segredo que a atriz não está de acordo com a família real desde que começou seu relacionamento com o príncipe Harry, e eles tiveram um período particularmente turbulento nos últimos meses.

Apesar disso, a atriz de Suits “apoia totalmente” a presença de Harry, conforme revelado por fontes de Paige Six. “Eles se preocupam com a família, então Meghan vai ficar [in California] e Harry vai sustentar seu pai. “Eles tiveram que tomar uma decisão que parecia genuína e autêntica, especialmente depois de tudo o que foi dito e tudo o que aconteceu”, explicou uma fonte ao tablóide.

Markle, entretanto, tem trabalhado em tentando perdoar a Família Real, depois de supostamente “sofrer” nas mãos do clã Windsor. Aqueles que seguem a rivalidade real vão se lembrar de Markle dizendo que ela pensa “o perdão é muito importante” e que “é preciso muita energia para não perdoar”.

Alguns dos fãs mais hardcore de Markle apontaram que esta decisão indica queele não é o demônio controlador que muitos a pintaram. Outros também destacaram o fato de que, se o casal não quisesse nada com a família real, Harry não teria comparecido ao casamento.

Resta saber se as duas partes podem recuperar seu relacionamento. Talvez este seja um passo na direção certa.