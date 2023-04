Meghan Trainor pede desculpas depois de dizer ‘F Teachers’ em seu podcast

Meghan Trainor está voltando atrás em seus comentários e pedindo desculpas … isso, depois de ser criticada por dizer ‘professores’ em seu podcast.

A cantora de “Mother” pediu desculpas a seus fãs no domingo via TikTok … dizendo “Fiquei chateada porque estávamos conversando sobre como mandar seus filhos para a escola aqui na América é tão horrível”.



Ela continuou dizendo que sua frustração veio de sua própria experiência, no passado, e foi alimentada por seu conhecimento do trauma passado de outras pessoas na sala de aula. Ela continuou: “Fui intimidada por alguns professores, então naquele momento fiquei com raiva e disse ‘f professores'”.



Trabalhando nisso com Meghan Trainor e Ryan Trainor

ICYMI, Meghan fez o comentário em seu podcast ‘Workin’ On It’ durante um episódio sobre a maternidade. No final do show, seu irmão/coapresentador e seu convidado Trisha Paytas entrou no assunto das escolas … tanto MT quanto TP disseram que planejavam educar seus filhos em casa e Meghan foi muito sincera sobre seus sentimentos sobre os professores.

Claro, suas palavras foram recebidas com reação, com muitas pessoas correndo para a seção de comentários. Um usuário escreveu: “Todos podemos concordar que o sistema educacional está quebrado e precisa de reforma; no entanto, nós, professores, merecemos respeito e o mínimo absoluto”.