Megyn Kelly acha que a demissão de Tucker Carlson é um erro da Fox News, defende Don Lemon

EUuma decisão que pode ser considerada uma das piores do Notícias da raposa‘ história, Tucker Carlson foi demitido de seu cargo na empresa e Megyn Kelly tem perguntas. A apresentadora também foi demitida pela Fox News, mas saiu em circunstâncias diferentes em relação a tucker. Há muitas perguntas sem resposta sobre por que Carlson foi demitido e nem teve a chance de se despedir de seu público. Megyn Kelly está levantando essas questões e ela também analisou essa decisão de disparar o melhor ativo que a Fox News tinha no momento. Sem mais restrições com nenhuma empresa, isso pode se apresentar como uma grande oportunidade para Tucker Carlson. Kelly ponderou as possíveis maneiras pelas quais Carlson pode ir a seguir.

Durante o The Megyn Kelly Show da SiriusXM na segunda-feira, o apresentador disse: “Esta é uma jogada terrível da Fox. É uma grande coisa para Tucker Carlson. Não sei o que levou a Fox News a tomar essa decisão, e foi claramente a decisão da Fox News. porque eles não estão deixando ele se despedir. Eu acho que isso é um grande erro. Eu acho que isso é um grande erro de julgamento do que o público quer. Isso vai ser ótimo para Tucker. Não estou nem um pouco preocupado com Tucker. Prevejo que Tucker se tornará independente. Tucker lança um podcast ou programa digital e arrasa. Muitas pessoas pensam que ele vai concorrer a um cargo. Acho que não. Só acho que não. Tucker tem muito mais influência sentado atrás de um microfone do que em pé em um palco de debate.”

Kelly também falou sobre a forma sem classe com que Don Limão foi demitido pela CNN. Ela concorda com a forma como Don foi rescindido. No entanto, ela não menciona as muitas acusações contra ele. Kelly respondeu à declaração de Lemon, onde ele diz que ninguém no CNN teve a decência de avisá-lo que estava sendo demitido. Ela disse: “Don Lemon não está errado. Quero dizer, todo mundo sabe que não sou exatamente fã de Don Lemon, mas ele não está errado se isso for verdade, que seu agente acabou de dizer que ele foi demitido e eles não tinham coragem de dizer a ele de homem para homem. Quero dizer, isso é simplesmente sem classe. Ele tem o direito de reclamar sobre isso.”