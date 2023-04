Megyn Kelly declara vitória na controvérsia transgênero Bud Light

Megyn Kelly acha que ela e os indignados com a parceria da Bud Light com uma mulher transgênero obtiveram um W … porque houve algumas grandes mudanças estimuladas pela empresa controladora.

A ex-vice-presidente de marketing da Bud Light, Alissa Heinerscheid, que estava no cargo há menos de um ano, está fora da marca.

Breaking in Beer Business Daily: @budlight Mudanças na gestão: Todd Allen é nomeado vice-presidente da Bud Light

Palavra é, Alissa Heinerscheid – que até recentemente era o vice-presidente de marketing responsável pela marca Bud Light da Anheuser-Busch – foi substituído por Todd Allen … vice-presidente de marketing global da Budweiser. Em outras palavras, ele vai lidar com as duas marcas, ao que parece, por enquanto.

A outra notícia que saiu disso … Heinerscheid aparentemente está tirando uma licença. Isso é importante, vendo como ela está no comando da Bud Light desde junho passado. Ela registrou que queria renovar a marca e torná-la moderna… e mais inclusiva.

Uma declaração da Anheuser-Busch diz em parte … “[W]Fizemos alguns ajustes para simplificar a estrutura de nossa função de marketing para reduzir as camadas, de modo que nossos profissionais de marketing mais experientes estejam mais conectados a todos os aspectos das atividades de nossas marcas.”

Isso parece estar abordando relatórios de que a Anheuser-Busch estava fora do circuito em todo Dylan Mulvaney campanha … uma noção de que Donald Trump Jr. recentemente Apoiado .

A empresa cervejeira acrescenta: “Essas etapas nos ajudarão a manter o foco nas coisas que fazemos de melhor: produzir ótimas cervejas para todos os consumidores, sempre causando um impacto positivo em nossas comunidades e em nosso país”. Megyn, é claro, está se divertindo com esta atualização.

A Bud Light agita a bandeira branca, expulsando o desastroso vice-presidente de Mktg, semanas depois de destruir sua própria marca ao acordar no gênero. Que sirva de lição para outras empresas. Conseguimos. https://t.co/KdB3mF4eBH

Ela escreve: “A Bud Light acena a bandeira branca, expulsando o desastroso vice-presidente de Mktg, semanas depois de destruir sua própria marca ao acordar no gênero. Que isso sirva de lição para outras corporações. TEMOS ISSO.”

Aqueles que acompanharam isso desde o início – incluindo a declaração inicial insípida da Anheuser-Busch – provavelmente previram isso. Eles não foram muito firmes em manter sua decisão de fazer parceria com Dylan… e agora, parece que os chefões podem nem estar por dentro… e tiveram que lidar com as consequências – e , francamente, tem havido muito.