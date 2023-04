Meias-finais da Liga dos Campeões 2022/23: equipas classificadas, datas, jogos e horários dos jogos

Real Madrid e AC Milan avançam às meias-finais da Liga dos Campeões após vencerem Chelsea e Napolirespectivamente.

Los Blancos venceram por 2 a 0 em Stamford Bridge, cortesia de dois Rodrigo gols, enquanto os rossoneri garantiram um empate em 1 a 1 para vencer seus rivais da Série A por 2 a 1 no total e se classificar para a próxima rodada.

Equipas classificadas para as meias-finais da Liga dos Campeões

Depois Real Madrid e Milan chegou às semifinais da Liga dos Campeões, agora é a vez de Manchester City, Bayern de Munique, Inter e Benfica para disputar as duas vagas restantes.

Os Sky Blues venceram os alemães por 3 a 0 em casa na semana passada, enquanto Inter garantiu uma vitória por 2-0 em Lisboa.

Datas e horários das semifinais da Liga dos Campeões

As partidas de ida das semifinais da Liga dos Campeões serão disputadas nos dias 9 e 10 de maio, enquanto as partidas de volta acontecerão uma semana depois, nos dias 16 e 17 de maio.

Todas as quatro partidas serão disputadas às 21:00 CEST, que é 20:00 BST no Reino Unido e 15:00 ET / 12:00 PT nos Estados Unidos.

Os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões

Real Madrid receberá os vencedores da eliminatória entre Manchester City e Bayern de Munique no Estadio Santiago Bernabéu na primeira mão das meias-finais.

Enquanto isso, AC Milão serão os donos da casa no jogo de ida da semifinal, onde podem enfrentar Inter ou Benfica.