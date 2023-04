Melania Trump MIA do discurso de Donald após acusação

Donald Trump certamente contou com o apoio de alguns de sua família durante seu grande discurso na noite de terça-feira após sua histórica acusação criminal – mas havia uma pessoa muito importante desaparecida em ação: sua esposa, Melânia .

Três de seus cinco filhos – Eric , Dom Jr. dar Tiffany – compareceu ao discurso desafiador de Trump, no qual ele criticou o promotor de Manhattan Alvin Bragg que o acusou de 34 crimes e atacou o juiz Juan Merchan, que presidiu sua acusação.

Os outros dois filhos de Trump – Ivanka dar Barron — não compareceram. De acordo com o NY Post, Ivanka e seu marido, Jared Kushner estavam celebrando a Páscoa em Wyoming.

A ausência de Melania, porém, chamou a atenção de muitos observadores que se perguntaram por que ela não estava presente para apoiar o marido depois do que pode ser o pior dia de sua vida.

Donald Trump é preso no caso Stormy Daniels Hush Money, retratado no tribunal

Durante a audiência de terça-feira, o juiz Juan Merchan ameaçou impor uma ordem de silêncio se Trump não parasse com todo o seu vitríolo sobre o caso.

Mas, como no verdadeiro estilo Trump, as palavras entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Ele atacou o promotor, o juiz, a esposa do juiz e sua filha.