Melania Trump pode estar se divorciando: fontes afirmam que ela terminou com o ex-presidente

EUt parece que há problemas no paraíso para os Trumps. Melania Trumpa ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente Donald Trump, está se distanciando do marido em meio a rumores de escândalos de traição e uma acusação iminente. Na verdade, há até rumores de que o casal pode estar se divorciando.

Enquanto Ivanka Trump já deu um passo para trás da política, distanciando-se da agenda política de seu pai, parece que Melania está seguindo o exemplo. De acordo com O espelhoinsiders afirmam que o casal leva vidas completamente separadas, apesar de viverem juntos em seus luxuosos Mar-a-Lago mansão na Flórida.

Donald Trump dá a entender que concorrerá à presidência em 2024

“Seus caminhos mal se cruzam”, disse uma fonte anônima. “Melania não é diferente de nenhuma mulher. Ter seu marido acusado de traí-la não apenas uma, mas duas vezes é extremamente perturbador.”

Acusações contra Donald prejudicaram o relacionamento com sua esposa

Essas acusações também não são infundadas. Durante Donald Trumprecente viagem da Flórida a Nova York depois de ser indiciado por acusações criminais relacionadas a pagamentos de dinheiro secreto pagos durante sua campanha presidencial em 2016, Melânia estava longe de ser visto.

Em vez disso, Trump foi acompanhado por seu filho Eric Trumpporta-voz da campanha Steven Cheungassessor de comunicação Jason Millerex-assessor da Casa Branca Dan Scavinoe Boris Epsteinadvogado envolvido com os esforços legais para anular os resultados de 2020, segundo o The Independent.

Também há rumores de que Melânia pode estar se preparando para pedir o divórcio. “Não é de admirar que as pessoas acreditem que não é apenas o tribunal criminal para o qual Trump está indo, mas possivelmente um divórcio também”, disse a fonte.

Apesar de todos os rumores, Melânia ainda não comentou a situação. Desde que deixou o cargo de primeira-dama, ela permaneceu fora dos holofotes e não comentou questões políticas ou as recentes acusações criminais de seu marido. A partir de agora, essas alegações são apenas boatos, mas, dada a situação, não é difícil ver por que eles estão circulando.