Melhores códigos promocionais GRATUITOS do YouTube TV (em funcionamento) abril de 2023

O YouTube, o segundo site mais visitado do mundo, está repleto de anúncios. A maioria deles são impossíveis de pular e irritantes. Felizmente, os códigos promocionais do YouTube TV podem ajudá-lo a se livrar deles e garantir que você esteja em contato com os programas de televisão e séries da Internet mais recentes. Como muitas pessoas querem assistir a programas no YouTube TV, nem todos podem pagar o custo gigantesco de US$ 73 por mês. Como resultado, estamos aqui com os códigos promocionais mais recentes do YouTube TV que estão funcionando bem em abril de 2023.

O que são códigos promocionais do YouTube TV

Ocasionalmente, o YouTube TV lança códigos promocionais que ajudam os usuários a assistir a canais de televisão premium, programas e séries da Internet gratuitamente. Com mais e mais pessoas cortando cabos todos os meses, a popularidade do YouTube TV está aumentando.

Os códigos promocionais do YouTube TV oferecem aos usuários a assinatura a um preço menor em comparação com o preço original ou oferecem uma trilha gratuita por pelo menos um mês.

Se você tiver sorte, pode até obter uma trilha gratuita de 3 meses. No entanto, esses códigos estão disponíveis uma vez por ano. No entanto, sem perder mais tempo, vamos ver os códigos.

Códigos promocionais do YouTube TV 100% funcionais [May 2023]

Aqui estão alguns dos códigos que estão funcionando agora. Certifique-se de resgatá-los o mais rápido possível porque o cronômetro está funcionando. O YouTube reserva-se o direito de cancelar esses códigos promocionais e privilégios imediatamente se você não agir rápido o suficiente. Aqui estão os códigos:

r3cml8elnysfwt: Este código lhe dará $ 45 de desconto no primeiro mês.

Este código lhe dará $ 45 de desconto no primeiro mês. MAISJOEBOB

F115

VETOR

A3FCCCC

RMN35

BEM-VINDO15: Oferece desconto inicial de 15% em seu plano de TV do YouTube.

Oferece desconto inicial de 15% em seu plano de TV do YouTube. VIVA BEM

HDHR01MÊS: YouTube TV grátis por 1 mês, sujeito à inserção de um número de cartão de crédito válido.

YouTube TV grátis por 1 mês, sujeito à inserção de um número de cartão de crédito válido. MADRUGADOR

HD2023

TENOFF: YouTube TV por US$ 49,99 no primeiro mês.

YouTube TV por US$ 49,99 no primeiro mês. YOUTUBE27: Avaliação gratuita de 1 mês do YouTube TV.

Podemos confirmar que a maioria desses códigos está funcionando. No entanto, não sabemos para que finalidade os códigos servirão, dependendo da sua região. Além disso, o YouTube TV não está disponível em todos os países, portanto, verifique seu país antes de aplicar qualquer um desses códigos.

Como usar códigos promocionais do YouTube TV

Os códigos promocionais podem ser usados ​​quando você compra um plano de assinatura no YouTube TV. Ao inserir os dados do seu cartão, você verá uma pequena caixa que solicitará que você insira um Código. Esse é o espaço do código promocional.

Se você não conseguir ver esse espaço, feche o navegador e acesse este URL: https://tv.youtube.com/redeem. Digite o código de resgate e prossiga com a compra de uma assinatura. Se você seguir com sucesso as instruções na tela, você terá 2 semanas de avaliação gratuita do YouTube junto com o código promocional de presente.

Qual é o preço do YouTube TV?

O YouTube TV custa cerca de $ 72,99 por mês, o que, em nossa opinião, é enorme. No entanto, no momento, o YouTube está oferecendo uma oferta na qual, se você adquirir um plano do YouTube agora, poderá obtê-lo por US $ 62,99 por mês nos primeiros três meses e, em seguida, a cobrança será, como de costume, US $ 72,99. Além disso, depois de aplicar os códigos acima, você pode até obter um mês de teste gratuito e outros benefícios, como custo reduzido e muito mais.

YouTube TV vale a pena?

Em nossa opinião, o YouTube TV definitivamente vale o preço. No entanto, isso pode diferir de pessoa para pessoa e de suas necessidades. Como o YouTube TV funciona como um hub para tudo, você pode considerá-lo uma boa relação custo-benefício.

Além disso, toda a interface do YouTube TV é exatamente igual ao YouTube padrão, o que o torna muito fácil de usar. No entanto, aqui estão algumas das razões pelas quais achamos que o YouTube TV vale seu preço:

Opções de canal: O YouTube TV oferece uma ampla variedade de canais, incluindo redes populares como ABC, ESPN, BET+ NBC, CBS e Fox. No entanto, oferece acesso a canais premium como HBO e Showtime por uma taxa adicional. Se os canais incluídos na programação do YouTube TV corresponderem aos seus interesses e hábitos de visualização, pode valer a pena para você.

O YouTube TV oferece uma ampla variedade de canais, incluindo redes populares como ABC, ESPN, BET+ NBC, CBS e Fox. No entanto, oferece acesso a canais premium como HBO e Showtime por uma taxa adicional. Se os canais incluídos na programação do YouTube TV corresponderem aos seus interesses e hábitos de visualização, pode valer a pena para você. Nuvem DVR: O YouTube TV oferece armazenamento DVR em nuvem ilimitado. Isso permite que você grave e salve seus programas e filmes favoritos para assistir mais tarde. Além disso, esse recurso é especialmente útil se você não conseguir assistir TV ao vivo devido ao seu horário irregular. Se você usa um DVR com frequência, esse recurso pode fazer o YouTube TV valer a pena.

O YouTube TV oferece armazenamento DVR em nuvem ilimitado. Isso permite que você grave e salve seus programas e filmes favoritos para assistir mais tarde. Além disso, esse recurso é especialmente útil se você não conseguir assistir TV ao vivo devido ao seu horário irregular. Se você usa um DVR com frequência, esse recurso pode fazer o YouTube TV valer a pena. Fluxos simultâneos: O YouTube TV permite até três transmissões simultâneas por conta. Isso significa que várias pessoas em sua casa podem assistir a diferentes programas e canais ao mesmo tempo. Se você tem uma família grande ou mora com amigos que gostam de assistir TV, o YouTube TV pode ser uma ótima opção para você.

O YouTube TV permite até três transmissões simultâneas por conta. Isso significa que várias pessoas em sua casa podem assistir a diferentes programas e canais ao mesmo tempo. Se você tem uma família grande ou mora com amigos que gostam de assistir TV, o YouTube TV pode ser uma ótima opção para você. Dispositivos suportados: O YouTube TV está disponível em quase todos os dispositivos. O que você disser; O YouTube cobre isso. Sendo um produto do Google, é como um mecanismo de pesquisa – onipresente. A partir de smartphones Android comuns, até o Apple TV Box, o YouTube TV está disponível em todos os lugares.

O YouTube TV está disponível em quase todos os dispositivos. O que você disser; O YouTube cobre isso. Sendo um produto do Google, é como um mecanismo de pesquisa – onipresente. A partir de smartphones Android comuns, até o Apple TV Box, o YouTube TV está disponível em todos os lugares. Custo: Como mencionamos anteriormente, o custo da assinatura mensal do YouTube TV é atualmente de $ 72,99 nos Estados Unidos. Isso é mais caro do que alguns outros serviços de streaming.

Em suma, cabe a você saber se você acha que o YouTube TV vale a pena ou não. Em nossa opinião, o YouTube TV vale a pena porque você tem um gostinho de tudo.

Os códigos promocionais do YouTube são legais?

Sim absolutamente. Os códigos promocionais do YouTube são lançados pelo próprio YouTube e sua equipe de marketing quando percebem que as assinaturas ou as vendas estão diminuindo. Portanto, se você mora em uma região compatível com o YouTube TV, pode usar os códigos promocionais do YouTube sem se preocupar com nada.

Quais são as melhores alternativas de TV do YouTube?

Se você não deseja pagar esse valor pelo YouTube TV, não tem muitas opções. No entanto, pelo mesmo preço, você também pode obter outros serviços de vídeo sob demanda por assinatura que têm mais ou menos os mesmos recursos. Alguns dos mais populares incluem:

Hulu + TV ao vivo: Com Hulu + Live TV é uma excelente alternativa de YouTube TV. Você pode acessar a TV ao vivo de mais de 85 canais (menos que o YouTube TV), incluindo notícias, esportes e entretenimento. Além disso, você obtém acesso à biblioteca de conteúdo sob demanda do Hulu, incluindo programas e filmes originais. No entanto, não há cobertura de DVR.

Com Hulu + Live TV é uma excelente alternativa de YouTube TV. Você pode acessar a TV ao vivo de mais de 85 canais (menos que o YouTube TV), incluindo notícias, esportes e entretenimento. Além disso, você obtém acesso à biblioteca de conteúdo sob demanda do Hulu, incluindo programas e filmes originais. No entanto, não há cobertura de DVR. Sling TV: A Sling TV oferece uma variedade de pacotes de canais para escolher, incluindo um pacote básico com mais de 30 canais e complementos como esportes, notícias e canais premium. Ele também possui um recurso de DVR em nuvem.

A Sling TV oferece uma variedade de pacotes de canais para escolher, incluindo um pacote básico com mais de 30 canais e complementos como esportes, notícias e canais premium. Ele também possui um recurso de DVR em nuvem. fuboTV: FuboTV é um serviço de streaming para amantes de esportes que oferece mais de 220 canais ao vivo. Isso também inclui esportes, notícias e entretenimento. Ele também possui um recurso de DVR na nuvem e suporta até três transmissões simultâneas, como o YouTube TV. No entanto, há uma função limitada de DVR de 1000 horas que ainda é menor do que o DVR ilimitado do YouTube.

Como você pode ver, existem muitas alternativas ao YouTube TV. Mas nenhuma outra assinatura oferece tantos recursos quanto você obteria com o YouTube. Portanto, YouTube TV é tudo que você precisa. No entanto, alguns usuários estavam tendo problemas para ativar o YouTube TV. Portanto, aqui está um guia para ajudar os usuários a ativar o YouTube TV facilmente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre códigos promocionais do YouTube TV que estão funcionando agora em abril de 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você achar que algum dos itens acima não funciona, certifique-se de comentar abaixo para que possamos atualizá-lo para você.

